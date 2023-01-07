Помітили навіть "Пашу Мерседеса": натовпи прочан прийшли на Різдвяне богослужіння ПЦУ до Лаври (перші фото та відео)

У Києво-Печерській Лаврі, де 7 січня заплановано різдвяне богослужіння, вже зібралася велика черга на вхід. Православні християни з самого ранку прийшли до Лаври, щоби послухати різдвяну службу від предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія.

Фото з місця поділилася журналіст Марія Шашкова, а також народний депутат України Олексій Гончаренко.

Повідомляється, що навколо Лаври та всередині неї чергує багато поліцейських, а перед входом встановлені рами з металошукачами. Богослужіння ще не почалося — люди біля входу чекають, доки пройдуть усі межі безпеки та зможуть потрапити усередину. Серед іншого помічено скандально відомого Пашу Месредеса або настоятеля Лаври Павла (Лебідь), проти якого було введено санкції РНБО. Нещодавно він звертався до президента Зеленського із проханням не позбавляти УПЦ МП права оренди приміщень на території Лаври.

"Паша Мерседес" на вході до Києво-Печерської Лаври

Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Нагадаємо, що Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі 7 січня – це історична подія. Проводитиме його особисто предстоятель ПЦУ митрополит Єпіфаній, а трансляцію з Лаври можна подивитися на нашій стариці у Фейсбуці. Для усіх, хто не потрапив всередину, біля храму встановили екран із прямою трансляцією богослужіння.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували як монастир у складі ПЦУ. Крім того, українська держава вирішила не продовжувати оренду Верхньої Лаври із проросійськими церковниками. Заповідник може відмовитися пускати представників УПЦ МП до Успенського собору та Трапезної церкви.

Незважаючи на спроби представників московського патріархату перешкоджати богослужінню в Києво-Печерській Лаврі, митрополиту Єпіфанію все ж таки дозволили провести там службу. Заповідник "Києво-Печерська лавра" уклав угоду з ПЦУ на проведення разової служби 7 січня з 8:00 до 12 години дня.