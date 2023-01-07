"Ми творимо історію": парафіяни поділилися враженнями від служби ПЦУ у Лаврі (відео)

Парафіян радує те, що в Лаврі нарешті звучить українська мова

На Різдво 7 січня у Києво-Печерській Лаврі відбулося історичне святкове богослужіння. За деякими даними, у Лаврі була присутня не одна тисяча парафіян.

Кореспондент "Телеграфа", який є присутнім у храмі, поспілкувався з прочанами у прямому ефірі та дізнався, що вони думають про історичне різдвяне богослужіння.

Парафіяни, які не встигли потрапити всередину, могли дивитись пряму трансляцію на екрані, який заздалегідь встановили біля Лаври. Мешканці та гості Києва здебільшого були раді тому, що Києво-Печерська Лавра повністю перейшла під парафію УПЦ. Кореспондент нагадав, що проросійські митрополити часто проганяли українців із території Лаври.

"Весь народ України вражений. Ми вдячні кожному патріоту, всім нашим захисникам на всіх рубежах. Ми творимо історію, ми живемо в цей час", — сказала одна з парафіянок, яка, до речі, була одягнена у патріотичних кольорах.

Також паломники наголосили на тому, що українська мова вперше звучить у Києво-Печерській Лаврі і це не може не радувати.

"Добре, що українська мова звучить у Києво-Печерській Лаврі. Ми чекали цього, зараз усе йде правильно", — кажуть парафіяни.

До Лаври прийшли не лише дорослі, а й діти. Вони обіймалися, раділи, фотографувалися та молилися за українських захисників.

Раніше "Телеграф" опублікував фоторепортаж із Київ-Печерської Лаври. На кадрах в одному ряду моляться миряни та військовослужбовці, старі та діти. Різдвяне богослужіння провів митрополит Київський Епіфаній.