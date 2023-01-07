До молитви стали і миряни, і військові: ексклюзивні фото історичного богослужіння ПЦУ в Лаврі

Різдво 2003 року стало вельми важливою подією для українського православ'я

У суботу, 7 січня, на Різдво Христове за юліанським календарем, в Україні відбулася справді історична подія. В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври вперше провели службу представники Православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм. На божественну літургію зібралося чимало людей, навіть невеликий затор на вході утворився.

Побував у Лаврі і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він на власні очі побачив, як відбувалося богослужіння і як реагують прочани на відхід Лаври від Московського патріархату.

За окремими оцінками, до молитви різдвяного ранку прийшло близько трьох тисяч осіб. Серед них — не тільки мирне населення, а й чимало військовослужбовців, які із захопленням слухали боже слово.

Люди відбули чергу, аби стати свідками історичної події

Військові теж не лишилися байдужими

Епіфаній розуміє покладену на нього відповідальність

Святкове дійство виглядає дуже врочисто

Святкова літургія проводиться за всіма вимогами церкви та з урахуванням умов військового стану.

Від деяких кадрів перехоплює подих

Прихожани уважно слухають слова священнослужителів

Чимало жінок прийшли на ранкову літургію

У Лаврі дуже багато бажаючих побачити службу ПЦУ

Один із моментів богослужіння

Успенський собор Лаври сьогодні виглядає вельми просто, але все одно доволі урочисто — так і хочеться заявити, ніби сама будівля святині радіє, що нарешті позбавилася від кайданів московського патріархату.

Лавра виглядає по-особливому цього року...

Вбрання Епіфанія максимально близьке до української вишиванки, що лише підкреслює проукраїнську позицію ПЦУ

Потрапити на службу хотіли сотні людей

Нагадаємо, що літургія розпочалася о 9 ранку. На місці помітили навіть "Пашу Мерседеса", який чомусь вельми незадоволений. Вочевидь, він не оцінив ідеї передачі Лаври від УПЦ МП представникам ПЦУ. На це вказує і доволі довга боротьба представників церкви московського патріархату за право проводити службу на території Успенського собору.

Утім питання було вирішене після офіційної заяви керівництва національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".