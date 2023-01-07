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До молитви стали і миряни, і військові: ексклюзивні фото історичного богослужіння ПЦУ в Лаврі

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Автор
Головним розпорядником святкового богослужіння став митрополит Київський Епіфаній Новина оновлена 07 січня 2023, 10:34
Головним розпорядником святкового богослужіння став митрополит Київський Епіфаній. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Різдво 2003 року стало вельми важливою подією для українського православ'я

У суботу, 7 січня, на Різдво Христове за юліанським календарем, в Україні відбулася справді історична подія. В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври вперше провели службу представники Православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм. На божественну літургію зібралося чимало людей, навіть невеликий затор на вході утворився.

Побував у Лаврі і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він на власні очі побачив, як відбувалося богослужіння і як реагують прочани на відхід Лаври від Московського патріархату.

За окремими оцінками, до молитви різдвяного ранку прийшло близько трьох тисяч осіб. Серед них — не тільки мирне населення, а й чимало військовослужбовців, які із захопленням слухали боже слово.

Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Люди відбули чергу, аби стати свідками історичної події
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Військові теж не лишилися байдужими
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Епіфаній розуміє покладену на нього відповідальність
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Святкове дійство виглядає дуже врочисто

Святкова літургія проводиться за всіма вимогами церкви та з урахуванням умов військового стану.

Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Від деяких кадрів перехоплює подих
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Прихожани уважно слухають слова священнослужителів
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Чимало жінок прийшли на ранкову літургію
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
У Лаврі дуже багато бажаючих побачити службу ПЦУ
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Один із моментів богослужіння

Успенський собор Лаври сьогодні виглядає вельми просто, але все одно доволі урочисто — так і хочеться заявити, ніби сама будівля святині радіє, що нарешті позбавилася від кайданів московського патріархату.

Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Лавра виглядає по-особливому цього року...
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Вбрання Епіфанія максимально близьке до української вишиванки, що лише підкреслює проукраїнську позицію ПЦУ
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Різдвяне богослужіння ПЦУ у Лаврі 2023
Потрапити на службу хотіли сотні людей

Нагадаємо, що літургія розпочалася о 9 ранку. На місці помітили навіть "Пашу Мерседеса", який чомусь вельми незадоволений. Вочевидь, він не оцінив ідеї передачі Лаври від УПЦ МП представникам ПЦУ. На це вказує і доволі довга боротьба представників церкви московського патріархату за право проводити службу на території Успенського собору.

Утім питання було вирішене після офіційної заяви керівництва національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Теги:
#Києво-Печерська Лавра #Різдво #Богослужіння #Епіфаній #ПЦУ