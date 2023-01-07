До молитви стали і миряни, і військові: ексклюзивні фото історичного богослужіння ПЦУ в Лаврі
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Різдво 2003 року стало вельми важливою подією для українського православ'я
У суботу, 7 січня, на Різдво Христове за юліанським календарем, в Україні відбулася справді історична подія. В Успенському соборі Києво-Печерської Лаври вперше провели службу представники Православної церкви України на чолі з митрополитом Епіфанієм. На божественну літургію зібралося чимало людей, навіть невеликий затор на вході утворився.
Побував у Лаврі і кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Він на власні очі побачив, як відбувалося богослужіння і як реагують прочани на відхід Лаври від Московського патріархату.
За окремими оцінками, до молитви різдвяного ранку прийшло близько трьох тисяч осіб. Серед них — не тільки мирне населення, а й чимало військовослужбовців, які із захопленням слухали боже слово.
Святкова літургія проводиться за всіма вимогами церкви та з урахуванням умов військового стану.
Успенський собор Лаври сьогодні виглядає вельми просто, але все одно доволі урочисто — так і хочеться заявити, ніби сама будівля святині радіє, що нарешті позбавилася від кайданів московського патріархату.
Нагадаємо, що літургія розпочалася о 9 ранку. На місці помітили навіть "Пашу Мерседеса", який чомусь вельми незадоволений. Вочевидь, він не оцінив ідеї передачі Лаври від УПЦ МП представникам ПЦУ. На це вказує і доволі довга боротьба представників церкви московського патріархату за право проводити службу на території Успенського собору.
Утім питання було вирішене після офіційної заяви керівництва національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".