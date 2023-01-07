К молитве стали и миряне, и военные: эксклюзивные фото исторического богослужения ПЦУ в Лавре

Рождество 2003 года стало очень важным событием для украинского православия

В субботу, 7 января, на Рождество Христово по юлианскому календарю, в Украине произошло действительно историческое событие. В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры впервые провели службу представители Православной церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием. На божественную литургию собралось немало людей, даже небольшая "пробка" на входе образовалась.

Побывал в Лавре и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он собственными глазами увидел, как совершалось богослужение и как реагируют прихожане на отход Лавры от Московского патриархата.

По отдельным оценкам, к молитве рождественского утра пришло около трех тысяч человек. Среди них — не только мирное население, но и немало военнослужащих, которые с восхищением слушали слово Божие.

Люди отбыли очередь, чтобы стать свидетелями исторического события

Военные тоже не остались равнодушными

Епифаний понимает возложенную на него ответственность

Праздничное мероприятие выглядит очень торжественно

Праздничная литургия проводится по всем требованиям церкви и с учетом условий военного положения.

От некоторых кадров перехватывает дыхание

Прихожане внимательно слушают слова священнослужителей

Многие женщины пришли на утреннюю литургию

В Лавре очень много желающих увидеть службу ПЦУ

Один из моментов богослужения

Успенский собор Лавры сегодня выглядит просто, но все равно довольно торжественно — так и хочется заявить, будто само здание святыни радуется, что наконец-то избавилось от оков московского патриархата.

Лавра выглядит особенно в этом году...

Наряды Епифания максимально близки к украинской вышиванке, что лишь подчеркивает проукраинскую позицию ВЦУ

Попасть на службу хотели сотни людей

Напомним, что литургия началась в 9 утра. На месте заметили даже "Пашу Мерседеса", который почему-то очень недоволен. Очевидно, он не оценил идею передачи Лавры от УПЦ МП представителям ПЦУ На это указывает довольно долгая борьба представителей церкви московского патриархата за право проводить службу на территории Успенского собора.

Впрочем, вопрос был решен после официального заявления руководства национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".