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К молитве стали и миряне, и военные: эксклюзивные фото исторического богослужения ПЦУ в Лавре

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Главным распорядителем праздничного богослужения стал митрополит Киевский Эпифаний Новость обновлена 07 января 2023, 10:34
Главным распорядителем праздничного богослужения стал митрополит Киевский Эпифаний. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Рождество 2003 года стало очень важным событием для украинского православия

В субботу, 7 января, на Рождество Христово по юлианскому календарю, в Украине произошло действительно историческое событие. В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры впервые провели службу представители Православной церкви Украины во главе с митрополитом Епифанием. На божественную литургию собралось немало людей, даже небольшая "пробка" на входе образовалась.

Побывал в Лавре и корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Он собственными глазами увидел, как совершалось богослужение и как реагируют прихожане на отход Лавры от Московского патриархата.

По отдельным оценкам, к молитве рождественского утра пришло около трех тысяч человек. Среди них — не только мирное население, но и немало военнослужащих, которые с восхищением слушали слово Божие.

Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Люди отбыли очередь, чтобы стать свидетелями исторического события
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Военные тоже не остались равнодушными
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Епифаний понимает возложенную на него ответственность
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Праздничное мероприятие выглядит очень торжественно

Праздничная литургия проводится по всем требованиям церкви и с учетом условий военного положения.

Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
От некоторых кадров перехватывает дыхание
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Прихожане внимательно слушают слова священнослужителей
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Многие женщины пришли на утреннюю литургию
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
В Лавре очень много желающих увидеть службу ПЦУ
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Один из моментов богослужения

Успенский собор Лавры сегодня выглядит просто, но все равно довольно торжественно — так и хочется заявить, будто само здание святыни радуется, что наконец-то избавилось от оков московского патриархата.

Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Лавра выглядит особенно в этом году...
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Наряды Епифания максимально близки к украинской вышиванке, что лишь подчеркивает проукраинскую позицию ВЦУ
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Рождественское богослужение ПЦУ в Лавре 2023
Попасть на службу хотели сотни людей

Напомним, что литургия началась в 9 утра. На месте заметили даже "Пашу Мерседеса", который почему-то очень недоволен. Очевидно, он не оценил идею передачи Лавры от УПЦ МП представителям ПЦУ На это указывает довольно долгая борьба представителей церкви московского патриархата за право проводить службу на территории Успенского собора.

Впрочем, вопрос был решен после официального заявления руководства национального заповедника "Киево-Печерская Лавра".

Теги:
#Киево-Печерская лавра #Рождество #Богослужение #Епифаний #ПЦУ