Скандальный митрополит УПЦ МП, известный благодаря Ломаченко, выступил с новой речью (видео)

Митрополит заявил, что Бог и его благодать есть только в церквях московского патриархата

Антиукраинский священник УПЦ МП Лонгин, проповедь которого публиковал боксер Василий Ломаченко, снова отличился. Во время своей проповеди он раскритиковал власть Украины и деятельность УПЦ.

Видео проповеди опубликовано на YouTube-странице Банченского Монастыря.

По его словам, сейчас для верующих наступили сложные времена, которые проверяют их на верность Украинской "канонической" православной церкви, подразумевая УПЦ МП. Митрополит Лонгин заявил, что "люди создали свою церковь, в которую никто не ходит", чтобы осквернить веру и церковь московского патриархата. Митрополит пытался убедить прихожан, что церкви УПЦ пустуют, поэтому власти хотят забрать храмы, где есть благодать Божья.

Кроме того, Лонгин назвал настоящим митрополитом и пастырем украинского православия, у которого болит душа за христиан, епископа Украинской православной церкви МП митрополита Онуфрия. Священник призвал верующих верить в Бога и не посещать церкви УПЦ.

"Эти люди придумали свою церковь, где нет благодати Божьей, нет любви, а есть кровопролития…Они думают, мы пришли танцевать в церковь и петь песни дьявольские. Но нет, тут нужны молитва, пост, смирение и любовь друг к другу. Мы должны объединиться, это наша страна, но люди хотят нам делать зло", — заявил антиукраинский священник.

Также Лонгин заявил, что "Варфоломей напился крови христианской", особенно в Украине. Но для православных УПЦ МП должен быть только один царь — Господь Бог и их обязанность служить ему.

Священник сказал, что сегодня нарушается Конституция Украины, а именно пункт о свободном вероисповедании каждого гражданина. Вместе с тем он добавил, что благодарен воинам, которые защищают страну от россиян.

"Каждый имеет право на выбор своей веры и кому он хочет служить…Но я благодарен каждому воину, который сегодня защищает нашу неньку Украину. Мы вместе будем молиться, и враг не будет иметь силу наступать на нашу украинскую землю", — заявил Лонгин.

Упомянул в своей проводе священник и украинского боксера Василия Ломаченко. Лонгин поспешил заверить, что он не предатель, а наоборот — защитник и подозрение ему вручили не обоснованно.

"Он не предатель, братья и сестры. Я его знаю очень давно, он попросил в нашем монастыре благословения на всю дорогу, которой он идет. Сегодня он защищает нашу веру православную. Василий, ты сегодня стал другом всей Украины. Тебя любят за то, что ты исповедуешь нашу православную веру. Мне тоже должны скоро вручить подозрение, но и я ничего не боюсь", — обратился он к боксеру.

Что касается перехода Киево-Печерской Лавры под юрисдикцию УПЦ, то Лонгин заявил, что храм осквернили "волки в овечьей шкуре".

"Эти волки в овечьей шкуре забрали нашу святыню, чтобы осквернять Киево-Печерскую Лавру…Сегодня такой же Ирод, какой хотел погубить Иисуса, воюет против православной церкви", — сказал прихожанам митрополит.

Также, по его словам, у него якобы хотят забрать детей-сирот, которыми опекается Банченский монастырь. При этом митрополит на протяжении всей проповеди воздерживался от конкретных обвинений, ограничиваясь словами "эти люди", "они" и т.д.

Ранее "Телегарф" рассказывал о самых известных скандалах с митрополитмо Лонгином. Священник обзывает всех инакомыслящих "слугами сатаны", часто выкладывает манипуляционные проповеди в YouTube и даже имеет двойное гражданство, что запрещено законом Украины.