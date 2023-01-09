Скандальний митрополит УПЦ МП, відомий завдяки Ломаченку, виступив із новою промовою (відео)

Митрополит заявив, що Бог та його благодать є лише у церквах московського патріархату

Антиукраїнський священик УПЦ МП Лонгін, проповідь якого публікував боксер Василь Ломаченко, знову відзначився. Під час своєї проповіді він розкритикував владу України та діяльність УПЦ

Відео проповіді опубліковано на YouTube-сторінці Банченського монастиря.

За його словами, зараз для віруючих настали складні часи, які перевіряють їх на вірність Українській "канонічній" православній церкві, маючи на увазі УПЦ МП. Митрополит Лонгін заявив, що "люди створили свою церкву, в яку ніхто не ходить", щоб осквернити віру та церкву московського патріархату. Митрополит намагався переконати парафіян, що церкви УПЦ порожні, тому влада хоче забрати храми, де є благодать Божа.

Крім того, Лонгін назвав справжнім митрополитом та пастирем українського православ’я, у якого болить душа за християн, єпископа Української православної церкви МП митрополита Онуфрія. Священик закликав віруючих вірити в Бога та не відвідувати церкви УПЦ.

"Ці люди придумали свою церкву, де немає благодаті Божої, немає любові, а є кровопролиття... Вони думають, ми прийшли танцювати до церкви і співати пісні диявольські. Але ні, тут потрібні молитва, піст, смирення та любов один до одного. Ми повинні об’єднатися це наша країна, але люди хочуть нам робити зло", — заявив антиукраїнський священик.

Також Лонгін заявив, що "Варфоломій напився крові християнської", особливо в Україні. Але для православних УПЦ МП має бути лише один цар — Господь Бог та їхній обов’язок служити йому.

Священик сказав, що сьогодні порушується Конституція України, а саме пункт про вільне віросповідання кожного громадянина. Водночас він додав, що вдячний воїнам, які захищають країну від росіян.

"Кожен має право на вибір своєї віри і кому він хоче служити... Але я вдячний кожному воїну, який сьогодні захищає нашу неньку Україну. Ми разом молитимемося, і ворог не матиме сили наступати на нашу українську землю", — заявив Лонгін.

Згадав у своєму провадженні священик і українського боксера Василя Ломаченка. Лонгін поспішив запевнити, що він не зрадник, а навпаки, захисник і підозру йому вручили не обґрунтовано.

"Він не зрадник, брати і сестри. Я його знаю дуже давно, він попросив у нашому монастирі благословення на всю дорогу, якою він іде. Сьогодні він захищає нашу віру православну. Василю, ти сьогодні став другом усієї України. Тебе люблять за те, що ти сповідуєш нашу православну віру. Мені теж повинні скоро вручити підозру, але я нічого не боюся", — звернувся він до боксера.

Щодо переходу Києво-Печерської Лаври під юрисдикцію УПЦ, то Лонгін заявив, що храм осквернили "вовки в овечій шкурі".

"Ці вовки в овечій шкурі забрали нашу святиню, щоб оскверняти Києво-Печерську Лавру... Сьогодні такий же Ірод, який хотів занапастити Ісуса, воює проти православної церкви", — сказав митрополит.

Також, за його словами, у нього нібито хочуть забрати дітей-сиріт, якими опікується Банченський монастир. При цьому митрополит упродовж усієї проповіді утримувався від конкретних звинувачень, обмежуючись словами "ці люди", "вони" тощо.

Раніше "Телегарф" розповідав про найвідоміші скандали з митрополитом Лонгіном. Священик обзиває всіх інакодумців "слугами сатани", часто викладає маніпуляційні проповіді у YouTube і навіть має подвійне громадянство, що заборонено законом України.