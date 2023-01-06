"Ним маніпулюють": у Усика відреагували на дії Ломаченка

Сам Усик поки що зберігає мовчання

Промоутер Олександра Усика (20-0, 13 КО), генеральний директор K2 Promotions Олександр Красюк висловився про скандал навколо боксера Василя Ломаченка (17-2, 11 КО), який у себе в соцмережах поширив неоднозначні проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна.

Відповідний коментар Красюка доступний на 24 каналі. Олександр зазначив, що не спілкується особисто з Василем, проте при цьому промоутер вважає, що Ломаченком маніпулюють, прикриваючись релігією. Він додав, що не вважає боксера прихильником росії чи ворогом України.

"Звичайно, це все закрито такою ширмою релігії, віри в Бога, православ’я і т.д. Але це все не більше ніж сентименталізм. У всіх конфесіях користуються сентименталізмом і недалекоглядністю своїх парафіян і таким чином маніпулюють їх свідомістю. Це не моя вигадка, а те, що відомо всьому освіченому світу.

І, мабуть, Ломаченко став одним із тих, чиєю свідомістю маніпулюють. Але з мого боку це не більше, ніж припущення. Навряд чи він великий прихильник ворога, навряд чи він прихильник росії, навряд чи він противник України. Я впевнений, що це не так", — заявив Красюк.

Після публікації скандальних постів у Instagram Василя критикували багато українців. Захисник "Азовсталі" запропонував обміняти спортсмена на українських військовополонених. Крім того, боксер потрапив до реєстру зрадників України. Проте знайшлися й ті, хто підтримав Ломаченка.