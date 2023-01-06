"Им манипулируют": у Усика отреагировали на действия Ломаченко

Сам Усик пока хранит молчание

Промоутер Александра Усика (20-0, 13 КО), генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк высказался о скандале вокруг боксера Василия Ломаченко (17-2, 11 КО), который у себя в соцсетях распространил неоднозначные проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина.

Соответствующий комментарий Красюка доступен на 24 канале. Александр отметил, что не общается лично с Василием, однако при этом промоутер считает, что Ломаченко манипулируют, прикрываясь религией. Он добавил, что не считает боксера сторонником россии либо врагом Украины.

"Конечно, это все закрыто такой ширмой религии, веры в Бога, православия и т.д. Но это все не более чем сентиментализм. Во всех конфессиях пользуются сентиментализмом и недальновидностью своих прихожан и таким образом манипулируют их сознанием. Это не моя выдумка, а то, что известно всему просвещенному миру.

И, вероятно, Ломаченко стал одним из тех, чьим сознанием манипулируют. Но с моей стороны это не более чем предположение. Вряд ли он большой сторонник врага, вряд ли он сторонник россии, вряд ли он противник Украины. Я уверен, что это не так", — заявил Красюк.

После публикации скандальных постов в Instagram Василий подвергся критики со стороны многих украинцев. Защитник "Азовстали" предложил обменять спортсмена на украинских военнопленных. Кроме того, боксер попал в реестр предателей Украины. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Ломаченко.