Пару громадянств, звання Героя та антиукраїнські скандали. Чим відомий той самий священник з відео Ломаченка

Антиукраїнська риторика у виступах почала прослідковуватися після початку АТО

Не так давно український боксер Василь Ломаченко потрапив у гучний скандал, коли у соцмережах поширив проросійську проповідь митрополита УПЦ МП Лонгина.

Виявилося, панотець УПЦ МП має багатосторонню особистість: румунське та українське громадянство одночасно (за даними ЗМІ), закликав бойкотувати АТО, попри це все він має звання Героя України.

Розповідаємо, що про нього відомо:

Народився на Буковині, а вчився на заочному секторі Кишинівської духовної семінарії, а потім у Чернівецькому богословському інституті. У 2012-му році був призначений єпископом Банченським, вікарієм Чернівецької єпархії.

Маніпулятивні проповіді в YouTube

Лонгин — уже знаменитий майстер виступів, хоча не одразу стає очевидним, якими саме ораторськими здібностями він підкупив хоч одну людину, яка фізіологічно має вуха. У його проповідях проскакують авторські неологізми на кшталт "зупінітєсь", "сіводня", "церков", "допомоглі", "наш укрАінський народ".

Попри стилістичні огріхи, у митрополита є проблеми зі змістом. Наприклад, у скандальному ролику із проповіддю, Лонгин заявляє, що "Україна розпочала війну проти Бога", обзиває Православну церкву України "сатанинською церквою", "Слугам народу" дісталося більш поблажливе про "свинячі морди".

Також він каже, що в УПЦ МП хочуть забрати Лавру, (яка їй і не належала, а здавалась в оренду):

"Вирішили забрати нашу Києво-Печерську лавру. Можете її забрати – це стіни, але Бога ви не заберете від нас. Готуйтесь, Він вдарить по вас, бо ви протягнули ваші лапи до нашої святині… Що ви шукаєте у нашій церкві… Соромно, що ми живемо в такій державі…" – сказав Лонгин.

Обзивав усіх підряд "слугами сатани"

Після початку АТО Лонгин у 2014-му називав керівників України "проклятими" та "слугами сатани", вірян же наставляв не брати участь у захисті країни.

"Закликаю вас бути єдиними і не відправляти своїх дітей на смерть. Наша православна віра не дозволяє нам вбивати один одного", — заявив Лонгин.

"Я ніколи не згадуватиму на Божественній літургії цих проклятих керівників нашої країни, цих невіруючих, які не мають страху Божого, які сидять у кріслах і роздають накази про вбивства. Залишилася тільки одна молитва: Господи, якщо Ти ще можеш, просвіти їх, бо їх обійняли пітьма і пекла. Їм не потрібно нічого, крім кровопролиття, і в цьому вони знаходять задоволення. Сатаністи", — сказав Лонгин.

У 2018 році представникові МП не сподобалась постанова ВР про підтримку звернення до Вселенського патріарха щодо Помісної церкви. Отець назвав депутатів "безбожниками і служителями сатани":

"Наша Верховна Рада – безбожна Рада, служителі сатани – ті, які голосували про створення своєї церкви, церкви антихриста, і церкви диявола", — сказав священнослужитель.

Зривав мобілізацію на Буковині

У січні 2015 року Лонгин виступив із проповіддю румунською мовою, під час якої закликав мешканців Буковини саботувати мобілізацію:

"Я прошу вас тільки про одне: об’єднатися і не віддавати дітей на смерть. Наша православна віра не дозволяє нам вбивати один одного. Заради політичних інтересів, заради тих, хто захищає свій бізнес, хто захищає свої керівні посади, хочуть вбивати наших людей, які живуть у мирі з вірою в Бога. Мої рідні, ви не маєте право стріляти і вбивати. Бог дає життя, Бог її й забирає. Керівники України сказали: "Православна віра є найбільшим ворогом України!". Так їм веліли чужі, які через свою сліпоту не можуть змиритися з правдою.

Тяжкою буде розплата за пролиту ними кров. Такими їх зробили проклята Європа, про яку Святі Отці сказали: "не треба поклонятися звірям", та американці, які куди б не пішли, приносять тільки ворожість і кров. Зараз вони стоять в стороні й радіють пролитій нашій православній крові. Ми всі відчуваємо, брати, що знаходимося на порозі третьої світової війни. Тому призиваємо вас – кайтеся! Ми не віддамо дітей на смерть!", — заявив Лонгин.

Організував хресну ходу під час заборони масових заходів

Також митрополит 24 вересня 2022 року зміг організувати хресну ходу в той, час як решта громадян вже майже рік дотримується законодавства воєнного часу, відповідно до якого участь у масових заходах заборонена, передає "Молодий Буковинець".

Віряни йшли до монастиря у Боянах. Участь у хресній ході взяли близько 1000 осіб. На місці працювали правоохоронці та проводили превентивні розмови із паломниками.

На організатора хресної ходи правоохоронці склали протокол. Сам митрополит у проповідях згадував, що "потерпів за віру".

Має звання Героя

У 2008 році митрополит отримав звання Герой України з врученням ордена за "визначні особисті заслуги перед Україною у реалізації державної політики соціального захисту дітей-сиріт".

Справа у тому, що Банченський монастир опікується дитячим будинком, дитячим центром реабілітації "Віра, Надія, Любов". Раніше згадувалося, що з перших днів заснування його підтримує Юрій Бойко від "ОПЗЖ".

Два громадянства

За даними "Слідство. інфо", священнослужитель має румунське громадянство, що сам визнав.

Як повідомляв "Телеграф", Епіфаній все ж таки проведе службу в Лаврі.