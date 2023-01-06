Пара гражданств, звание Героя и антиукраинские скандалы. Чем известен тот самый священник из видео Ломаченко

Антиукраинская риторика в выступлениях начала отслеживаться после начала АТО

Недавно украинский боксер Василий Ломаченко попал в громкий скандал, когда в соцсетях распространил пророссийскую проповедь митрополита УПЦ МП Лонгина.

Оказалось, отец УПЦ МП имеет многостороннюю личность: румынское и украинское гражданство одновременно (по данным СМИ), призвал бойкотировать АТО, несмотря на это, он имеет звание Героя Украины.

Рассказываем, что о нем известно:

Родился на Буковине, а учился на заочном секторе Кишиневской духовной семинарии, а затем в Черновицком богословском институте. В 2012 году был назначен епископом Банченским, викарием Черновицкой епархии.

Манипуляционные проповеди в YouTube

Лонгин уже знаменитый мастер выступлений, хотя не сразу становится очевидным, какими именно ораторскими способностями он подкупил хоть одного человека, физиологически имеющего уши. В его проповедях проскакивают авторские неологизмы вроде "спинитесь", "сєводня", "церков", "наш укрАинский народ".

Несмотря на стилистические огрехи, у митрополита есть проблемы с содержанием. Например, в скандальном ролике с проповедью, Лонгин заявляет, что "Украина начала войну против Бога", называет Православную церковь Украины "сатанинской церковью", "Слугам народа" досталось более снисходительное о "свиных мордах".

Также он говорит, что в УПЦ МП хотят забрать Лавру (которая ей и не принадлежала, а сдавалась в аренду ):

"Решили забрать нашу Киево-Печерскую лавру. Можете ее забрать – это стены, но Бога вы не отнимете у нас. Готовьтесь, Он ударит по вам, потому что вы протянули ваши лапы к нашей святыне… Что вы ищете в нашей церкви… Стыдно, что мы живем в таком государстве…", – сказал Лонгин.

Обзывал всех подряд "слугами сатаны"

После начала АТО Лонгин в 2014-м называл руководителей Украины "проклятыми" и "слугами сатаны", верующих наставлял не участвовать в защите страны.

"Призываю вас быть едиными и не отправлять своих детей насмерть. Наша православная вера не позволяет нам убивать друг друга", — заявил Лонгин.

"Я никогда не буду вспоминать на Божественной литургии этих проклятых руководителей нашей страны, этих неверующих, не имеющих страха Божия, сидящих в креслах и раздающих повеления об убийствах. Осталась только одна молитва: Господи, если Ты еще можешь, просвети их, ибо их обняли тьму и ад. Им не нужно ничего, кроме кровопролития, и в этом они находят удовольствие. Сатанисты", — сказал Лонгин.

В 2018 году представителю МП не понравилось постановление ВР о поддержке обращения ко Вселенскому патриарху по Поместной церкви. Отец назвал депутатов "безбожниками и служителями сатаны":

"Наш Верховный Совет – безбожный Совет, служители сатаны – те, которые голосовали о создании своей церкви, церкви антихриста и церкви дьявола", — сказал священнослужитель.

Срывал мобилизацию на Буковине

В январе 2015 года Лонгин выступил с проповедью на румынском языке, во время которой призвал жителей Буковины саботировать мобилизацию:

"Я прошу вас только об одном: объединиться и не отдавать детей насмерть. Наша православная вера не позволяет нам убивать друг друга. Ради политических интересов, ради тех, кто защищает свой бизнес, кто защищает свои руководящие должности, хотят убивать наших людей, которые живут в мире с верой в Бога. Мои родные, вы не имеете права стрелять и убивать. Бог дает жизнь, Бог ее и уносит. Руководители Украины сказали: "Православная вера является величайшим врагом Украины!". Так им вели чужие, которые из-за своей слепоты не могут смириться с правдой.

Тяжелой будет расплата за пролитую ими кровь. Такими их сделали проклятая Европа, о которой Святые Отцы сказали: "не надо поклоняться зверям", и куда бы ни пошли американцы приносят только враждебность и кровь. Сейчас они стоят в стороне и радуются пролитой нашей православной крови. Мы все чувствуем, что находимся на пороге третьей мировой войны. Поэтому призываем вас – кайтесь! Мы не отдадим детей насмерть!", — заявил Лонгин.

Организовал крестный ход во время запрета массовых мероприятий

Также митрополит 24 сентября 2022 года смог организовать крестный ход в то время, как остальные граждане уже почти год соблюдают законодательство военного времени, согласно которому участие в массовых мероприятиях запрещено, передает "Молодой Буковинец".

Верующие шли в монастырь в Боянах. Участие в крестном шествии приняли около 1000 человек. На месте работали правоохранители и проводили превентивные беседы с паломниками.

На организатора крестного хода правоохранители составили протокол. Сам митрополит в проповедях упоминал, что "потерпел за веру".

Имеет звание Героя

В 2008 году митрополит получил звание Герой Украины с вручением ордена за "выдающиеся личные заслуги перед Украиной в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот".

Дело в том, что Банченский монастырь занимается детским домом, детским центром реабилитации "Вера, Надежда, Любовь". Ранее упоминалось, что с первых дней основания его поддерживает Юрий Бойко от "ОПЗЖ".

Два гражданства

По данным "Слідство.інфо", священнослужитель сам признавал румынское гражданство.

Как сообщал "Телеграф", Эпифаний все же проведет службу в Лавре.