Ломаченко опинився на олівці у спецслужб

За спортсменом уважно стежать відповідні органи

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) опинився в епіцентрі великого скандалу після того, як поширив проповідь митрополита УПЦ МП Лонгіна про те, що Україна нібито воює проти бога, церкви та українського народу. Українські спецслужби стежать за діями боксера.

Про це повідомляє 24 канал із посиланням на свої джерела. Поки що офіційної заяви чи відповіді українських силових структур із приводу ситуації зі спортсменом не було.

"Ломаченко, як і будь-яка людина з натяками на проросійські погляди, – у полі зору українських спецслужб", – повідомили у спецслужбах.

Нагадаємо, Василь не зупинився на одній публікації й потім опублікував ще одну проповідь Лонгіна, що викликало шквал критики на адресу боксера. Український тенісист Сергій Стаховський розкритикував боксера, а начальник штабу полку "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич закликав СБУ зайнятися спортсменом, після чого, можливо, обміняти його на полонених солдатів.

Проте знайшлися й ті, хто підтримав Василя. Український боксер Іван Редкач назвав його захисником православ’я, а перший український чемпіон світу Андрій Синєпупов вважає, що Ломаченко завжди бився за Україну.