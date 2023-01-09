Ломаченко оказался на карандаше у спецслужб

За спортсменом внимательно следят соответствующие органы

Бывший чемпион мира в трьох весовых категориях, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) угодил в большой скандал после того, как распространил проповедь митрополита УПЦ МП Лонгина о том, что Украина якобы воюет против, бога, церкви и украинского народа. Украинские спецслужбы следят за действиями боксера.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на свои источники. Пока официального заявления или ответа украинских силовых структур по поводу ситуации со спортсменом не было.

"Ломаченко, как и любой человек с намеками на пророссийские взгляды, – в поле зрения украинских спецслужб", – сообщили в спецслужбах.

Напомним, Василий не остановился на одной публикации и следом опубликовал еще одну проповедь Лонгина, что вызвало шквал критики в адрес боксера. Украинский теннисист Сергей Стаховский раскритиковал боксера, а начальник штаба полка "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич призвал СБУ заняться спортсменом, после чего, возможно, обменять его на пленных солдат.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Василия. Украинский боксер Иван Редкач назвал его защитником православия, а первый украинский чемпион мира Андрей Синепупов считает, что Ломаченко всегда дрался за Украину.