"Я продолжаю быть верным Онуфрию": Усик поддержал Московский патриархат

Боксер призвал очистить УПЦ МП от негодяев

Чемпион мира по боксу Александр Усик сделал очень неоднозначное заявление в соцсетях. Боксер высказал негативное отношение к россии, но вместе с тем поддержал УПЦ МП. Ранее Усик назвал бой, который смотрел больше десяти раз.

Александр вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram, где говорил на русском языке.

"Хотел немного позже это сказать. Буду говорить на другом языке, чтобы меня больше людей понимало, и чтобы свинособаки меня тоже понимали. Да-да, я оскорбляю тех, кого я не уважаю", — начал свой монолог боксер.

"Много вопросов по поводу того, что я предатель своей церкви и своей веры, и Господа Бога. Меня не интересуют эти вопросы, но многие люди просят меня о том, чтобы я сказал слово.

Я остаюсь и продолжаю быть верным Украинской православной церкви и настоятелю нашей церкви митрополиту Онуфрию.

И еще. Я хочу сказать, что я хочу, чтобы наша украинская православная церковь очистилась от тех негодяев, которые в ней есть. Это не батюшки. Это те люди, которые приехали работать по наставлению врага — российской федерации", — заявил Усик.

Ранее мы писали, что Украинская православная церковь почти осталась без прихожан. Лишь только 1,3% опрошенных четко указали, что являются прихожанами УПЦ МП. Хотя год назад таких было 21,9%.

"Телегарф" также рассказывал о самых известных скандалах с митрополитмо Лонгином. Священник обзывает всех инакомыслящих "слугами сатаны", часто выкладывает манипуляционные проповеди в YouTube и даже имеет двойное гражданство, что запрещено законом Украины.