Пересмотрел десять раз: Усик назвал свой любимый бой (видео)

Боксер в восторге от поединка Холифилда и Кави

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Александр Усик все ближе к бою за звание абсолютного чемпиона. IBF разрешила украинцу не проводить обязательную защиту титула, а значит Усик теперь может встретиться с Фьюри.

Пока промоутеры согласовывают контракт на объединительный поединок, Александр дал интервью YouTube-каналу USYK17. В частности, он назвал бои, которые пересматривал много раз.

"Есть некоторые поединки, которые я пересматриваю. Если говорить о своих, я несколько раз пересматривал первый поединок с Энтони Джошуа. Я пересмотрел его раз семь-восемь. Второй наш бой я посмотрел пять раз.

Я пересмотрел больше десяти раз первый чемпионский поединок между Эвандером Холифилдом и Дуайтом Кави. 15-раундовый бой. Это невероятный поединок! Его можно назвать любимым, я думаю.

Любимый из моих боев — это финал Олимпиады-2012 против Клементе Руссо", — заявил Усик.

Бой Холифилд — Кави

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга. Кстати, дядя Фьюри сказал кто лучший боксер Украины — Владимир Кличко или Александр Усик.