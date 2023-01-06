Кто лучший боксер — Кличко или Усик? Фьюри сделал выбор

Тренер обьяснил, почему Усик более совершенный боец

Известный британский тренер и дядя Тайсона Фьюри сравнил легендарных украинских боксеров Владимира Кличко и Александра Усика. Питер Фьюри назвал лучшего из них. Кстати, Кличко и Усик входят в рейтинг самых популярных украинских спортсменов в Instagram.

В интервью Boxing News 24 Питер заявил, что Усик более универсальный боец, который по ходу поединка может менять свою тактику и стиль.

"Владимир сражался так, как и подобает великому мужчине. Он дрался с лучшими боксерами своего времени, но Усик более совершенный боец", — считает Фьюри-старший.

"В арсенале Усика все необходимые навыки, которые нужны во время боя. Он не только их имеет, но и использует. У этого парня несколько передач, которые он переключает по ходу боя, чем ставит в затруднительное положение соперников", — уверен тренер.

Напомним, что Владимир Кличко проиграл Тайсону Фьюри.

Отомстить за земляка может Александр Усик. Бой Усика и Фьюри должен состояться не позже 4 марта 2023 года. Такой ультиматум украинская сторона поставила британцу. Если поединок сорвется, то Усику придется проводить бой с обязательным претендентом. Сначала IBF ему назначила обязательного претендента Филипа Хрговича, потом WBA обязала подраться с Даниэлем Дюбуа.