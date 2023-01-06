Хто найкращий боксер — Кличко чи Усик? Ф’юрі зробив вибір

Тренер пояснив, чому Усик досконаліший боєць

Відомий британський тренер та дядько Тайсона Ф’юрі порівняв легендарних українських боксерів Володимира Кличка та Олександра Усика. Пітер Ф’юрі назвав найкращого з них. До речі, Кличко та Усик входять до рейтингу найпопулярніших українських спортсменів у Instagram.

В інтерв’ю Boxing News 24 Пітер заявив, що Усик більш універсальний боєць, який під час поєдинку може змінювати свою тактику та стиль.

"Володимир бився так, як і личить великому чоловікові. Він бився з найкращими боксерами свого часу, але Усик досконаліший боєць", — вважає Ф’юрі-старший.

"В арсеналі Усика всі необхідні навички, які потрібні під час бою. Він не тільки їх має, але й використовує. У цього хлопця кілька передач, які він перемикає по ходу бою, чим ставить у скрутне становище суперників", — упевнений тренер.

Нагадаємо, що Володимир Кличко програв Тайсону Ф’юрі.

Помститися за земляка може Олександр Усик. Бій Усика і Ф’юрі має відбутися не пізніше 4 березня 2023 року. Такий ультиматум українська сторона поставила британцю. Якщо поєдинок зірветься, то Усику доведеться проводити бій із обов’язковим претендентом. Спочатку IBF йому призначила обов’язкового претендента Філіпа Хрговича, потім WBA зобов’язала побитися з Даніелем Дюбуа.