Переглянув десять разів: Усик назвав свій улюблений бій (відео)
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Боксер у захваті від поєдинку Холіфілда та Каві
Чемпіон світу у суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO Олександр Усик дедалі ближче до бою за звання абсолютного чемпіона. IBF дозволила українцеві не проводити обов’язковий захист титулу, а отже Усик тепер може зустрітися з Ф’юрі.
Поки промоутери погоджують контракт на поєдинок, Олександр дав інтерв’ю YouTube-каналу USYK17. Зокрема, він назвав бої, які переглядав багато разів.
"Є деякі поєдинки, які я переглядаю. Якщо говорити про свої, я кілька разів переглядав перший поєдинок з Ентоні Джошуа. Я переглянув його разів сім-вісім. Другий наш бій я переглянув п’ять разів.
Я переглянув понад десять разів перший чемпіонський поєдинок між Евандером Холіфілдом та Дуайтом Каві. 15-раундовий бій. Це неймовірний поєдинок! Його можна назвати улюбленим, я думаю.
Улюблений із моїх боїв — це фінал Олімпіади-2012 проти Клементе Руссо", — заявив Усик.
Бій Холіфілд — Каві
Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу. До речі, дядько Ф’юрі сказав хто найкращий боксер з України — Володимир Кличко чи Олександр Усик.