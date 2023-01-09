Бій Усика скасовано! З ким тепер битиметься українець

Філіп Хргович — один із обов’язкових суперників Усика

Міжнародна боксерська федерація відкликала вимогу провести обов’язковий титульний поєдинок у важкій вазі між Олександром Усиком та Філіпом Хрговичем. Хорват отримав право на поєдинок у серпні минулого року, коли переміг китайця Чжана Чжилея.

Як повідомляє в Twitter експерт Ден Рафаель, таке рішення IBF відкриває Усику можливість провести об’єднавчий бій із Тайсоном Ф’юрі. Якщо українцю не вдасться домовитися з Ф’юрі, то йому доведеться провести бій з обов’язковим претендентом по лінії WBA Даніелем Дюбуа. А переможець цього бою вже зустрінеться із Хрговичем.

Раніше промоутер Олександра Усика пояснив, чому бій із чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі має відбутися до 4 березня. Найімовірніше, поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії. Хоча команда британця хотіла організувати поєдинок на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу. До речі, дядько Ф’юрі сказав хто найкращий боксер України — Володимир Кличко чи Олександр Усик.