Бой Усика отменен! С кем теперь будет драться украинец

Филип Хргович — один из обязательных соперников Усика

Международная боксерская федерация отозвала требование провести обязательный титульный поединок в тяжелом весе между Александром Усиком и Филипом Хрговичем. Хорват получил право на поединок в августе прошлого года, когда победил китайца Чжана Чжилэя.

Как сообщает в Twitter эксперт Дэн Рафаэль, такое решение IBF открывает Усику возможность провести объединительный бой с Тайсоном Фьюри. Если украинцу не удастся договориться с Фьюри, то тогда ему придется провести бой с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа. А победитель этого боя уже встретится с Хрговичем.

Ранее промоутер Александра Усика объяснил, почему бой c чемпионом WBC Тайсоном Фьюри должен состояться до 4 марта. Вероятней всего, поединок состоится в Саудовской Аравии. Хотя команда британца хотела бы организовать поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга. Кстати, дядя Фьюри сказал кто лучший боксер Украины — Владимир Кличко или Александр Усик.