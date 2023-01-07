Русь была, есть и будет Киевской! Усик мощно поздравил украинцев с Рождеством

Боксер отдельно обратился к нашим воинам

Чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поздравил Украину с рождественскими праздниками. Боксер уверен, что украинский народ пройдет все испытания и добьется победы в войне с россией. Ранее Усик поздравил всех с Новым годом, якобы из Евпатории.

Рождественское обращение Александр Усик записал на видео и выложил его в Instagram.

"Хочу поздравить всех с Рождеством Христовым! Парней и девушек, которые сейчас на передовой и защищают нашу Украину от врага! Всем вам ангела-хранителя! Вы сейчас все — наши ангелы-хранители…

Мы пройдем все те испытания, которые у нас есть, и мы обязательно поднимем над нашей головой флаг победы.

Мы обязательно услышим слова от всего мира: "Украина независимая". Она есть независимой, она будет независимой.

Русь была, есть и будет Киевской! И кто бы что ни говорил, якобы нет никакого украинского народа, весь мир увидел, насколько он един.

Слава Богу за все. Слава Украине. Вместе к победе!" — сказал Усик.

Ранее промоутер Усика прокомментировал действия Василия Ломаченко, который постит в соцсетях проповеди московских попов. После публикации скандальных постов в Instagram Василий подвергся критики со стороны многих украинцев. Защитник "Азовстали" предложил обменять спортсмена на украинских военнопленных.