Усик "из Евпатории" записал обращение к украинцам: видео мгновенно стало хитом сети

Оккупанты, наверное, занервничали после поздравления украинского чемпиона

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО), который накануне засветился в Киево-Печерской Лавре, поздравил украинцев с Новым годом.

При этом Александр заявил, что находится "в Евпатории" (Крым) на берегу Черного моря и ждет ВСУ. Соответствующее видео боксер разместил на своей странице в Instagram. К слову, Усик был одет в желто-синюю футболку, на которой красовалась надпись "ЗСУ".

"Хочу поздравить всех с Новым годом. Пожелать всем единого – того, что я хочу, что хотим все мы, украинцы.

Мы хотим победы, мы хотим мира, мы хотим тишины в наших домах. Мы хотим, чтобы каждый украинец, уехавший из-за войны, вернулся.

Да, я снова на море. Мы на берегу Черного моря, в Евпатории, и мы ждем Вооруженные силы Украины.

Всех с Новым годом, всех поздравляю, счастья-радости желаю.

Сила имеет цвет – и это желто-синий цвет.

Пробег я более 11 км сегодня, там немного покачал. Вся команда со мной.

Евпатория, улыбайся, мы здесь", – сказал Усик.

В сети с восторгом восприняли слова Усика, отметив его патриотизм. К слову, некоторые пользователи всерьез подумали, что украинский чемпион находится в оккупированном Крыму.

Отметим, сейчас Александр находится в теплых краях, где ведет подготовку к следующему поединку. Ожидается, что в ближайшем бою Усик встретится с британцем Тайсоном Фьюри. Стороны уже обо всем договорились, нужно только подписать контракт. Ранее "Цыганский король" сравнил Усика с истощенным Криштиану Роналду.

Напомним, Ломаченко также поздравил украинцев с праздниками, разозлив пользователей сети.