Усик "з Євпаторії" записав звернення до українців: відео миттєво стало хітом мережі

Окупанти, напевно, занервували після привітання українського чемпіона

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО), який напередодні засвітився у Києво-Печерській Лаврі, привітав українців із Новим роком.

При цьому Олександр заявив, що знаходиться "в Євпаторії" (Крим) на березі Чорного моря і чекає на ВСУ. Відповідне відео боксер розмістив на своїй сторінці в Instagram. До речі, Усик був одягнений у жовто-синю футболку, на якій красувався напис "ЗСУ".

Хочу привітати всіх із Новим роком. Побажати всім єдиного – того, що я хочу, що хочемо всі ми, українці.

Ми хочемо перемоги, ми хочемо миру, ми хочемо тиші у наших будинках. Ми хочемо, щоб кожен українець, який виїхав через війну, повернувся.

Так, я знову на морі. Ми на березі Чорного моря, в Євпаторії, і ми чекаємо на Збройні сили України.

Усіх із Новим роком, усіх вітаю, щастя-радості бажаю.

Сила має колір і це жовто-синій колір.

Пробіг я більше 11 км сьогодні, там трохи похитав. Уся команда зі мною.

Євпаторія, посміхайся, ми тут ”, – сказав Усик.

У мережі із захопленням сприйняли слова Усика, відзначивши його патріотизм. До речі, деякі користувачі серйозно подумали, що український чемпіон знаходиться в окупованому Криму.

Зазначимо, зараз Олександр перебуває у теплих краях, де веде підготовку до наступного поєдинку. Очікується, що у найближчому бою Усик зустрінеться з британцем Тайсоном Ф’юрі. Сторони вже про все домовилися, треба лише підписати контракт. Раніше "Циганський король" порівняв Усика з виснаженим Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Ломаченко також привітав українців зі святами, розлютивши користувачів мережі.