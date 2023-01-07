Русь була, є та буде Київською! Усик потужно привітав українців з Різдвом

Боксер окремо звернувся до наших воїнів

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик привітав Україну з різдвяними святами. Боксер упевнений, що український народ пройде всі випробування та доб’ється перемоги у війні з росією. Раніше Усик привітав усіх із Новим роком, нібито з Євпаторії.

Різдвяне звернення Олександр Усик записав на відео та виклав його у Instagram.

"Хочу привітати всіх із Різдвом Христовим! Хлопців та дівчат, які зараз на передовій і захищають нашу Україну від ворога! Всім вам ангела-охоронця! Ви зараз усі — наші ангели-охоронці…

Ми пройдемо всі ті випробування, які ми маємо, і ми обов’язково піднімемо над нашою головою прапор перемоги.

Ми обов’язково почуємо слова від усього світу: "Україна є незалежною". Вона є незалежною, вона буде незалежною.

Русь була, є та буде Київською! І хто б що не казав, нібито немає українського народу, весь світ побачив, наскільки він єдиний.

Слава Богу за все. Слава Україні. Разом до перемоги!” – сказав Усик.

Раніше промоутер Усика прокоментував дії Василя Ломаченка, який постить у соцмережах проповіді московських попів. Після публікації скандальних постів у Instagram Василя критикували багато українців. Захисник "Азовсталі" запропонував обміняти спортсмена на українських військовополонених.