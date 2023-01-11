"Я продовжую бути вірним Онуфрію": Усик підтримав Московський патріархат

Боксер закликав очистити церкву від російських негідників

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик зробив дуже неоднозначну заяву у соцмережах. Боксер висловив негативне ставлення до росії, але натомість підтримав УПЦ МП. Раніше Усик назвав бій, який дивився понад десять разів.

Олександр вийшов у прямий ефір на своїй сторінці в Instagram, де розмовляв російською мовою.

"Хотів трохи пізніше це сказати. Буду говорити іншою мовою, щоб мене більше людей розуміло, і щоб свинобаки мене теж розуміли. Так-так, я ображаю тих, кого я не поважаю", — почав свій монолог боксер.

"Багато запитань щодо того, що я зрадник своєї церкви і своєї віри, і Господа Бога. Мене не цікавлять ці питання, але багато людей просять мене про те, щоб я сказав слово.

Я залишаюся і продовжую бути вірним Українській православній церкві та настоятелю нашої церкви митрополиту Онуфрію.

І ще. Я хочу сказати, що хочу, щоб наша українська православна церква очистилася від тих негідників, які в ній є. Це не батюшки. Це ті люди, які приїхали працювати за настановою ворога — російської федерації", — заявив Усик.

Раніше ми писали, що Українська православна церква майже залишилася без парафіян. Лише 1,3% опитаних чітко вказали, що є парафіянами УПЦ МП. Хоча рік тому таких було 21,9%.

"Телегарф" також розповідав про найвідоміші скандали з митрополитом Лонгіном. Священик обзиває всіх інакодумців "слугами сатани", часто викладає маніпуляційні проповіді на YouTube і навіть має подвійне громадянство, що заборонено законом України.