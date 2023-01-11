Фіаско Московського патріархату. УПЦ МП майже залишилась без парафіян - соціологи

Віряни кардинально змінили свої конфесійні погляди менше, ніж за рік

В Україні за 10 місяців війни суттєво зменшилась кількість громадян, які вважають себе парафіянами церков Московського патріархату. Це випливає з результатів соціологічного моніторингу "Українське суспільство", проведеного наприкінці минулого року Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту соціології НАН України.

Зокрема, на питання, "До якої православної церкви ви себе відносите?", лише 6,6% респондентів відповіли — "До Української православної церкви, але не вважаю себе членом МП". У той час, як до повномасштабного вторгнення рф під час минулого опитування (листопад-2021) до парафіян МП себе зараховували 21,9% громадян.

При цьому тільки 1,3% опитаних чітко вказали, що є парафіянами УПЦ МП.

Разом з тим число громадян, які зараховують себе до ПЦУ майже за рік зросло з 36,1% до 45%.

Дослідження проводили 19 — 25 грудня 2022 року, воно є репрезентативним, а соціологічна похибка становить не більше 2,5%. Було опитано понад 2 тисячі респондентів.

Як повідомлялося, дві третини, а точніше 67,9% українців, вірять в те, що протягом 2023 року життя в країні налагодиться і стане кращим, тоді як у 2021 р. кількість таких оптимістичних громадян становила лише 20%.

Також "Телеграф" писав, що в Україні з початку повномасштабного вторгнення суттєво зменшилась кількість людей, які досі вважають себе громадянами СРСР.

Зазначимо, нещодавно виявилось, що половина українців несподівано вважають, що після перемоги у війні та знищення росії наша влада має докласти максимум зусиль не для повернення громадян з-за кордону та створення робочих місць, а подолання корупції в Україні. І лише один із 40 вважає, що першочергово слід займатися розвитком зеленої енергетики.