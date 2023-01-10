Митрополиту УПЦ МП загрожує в’язниця: СБУ розповіла про його "подвиги"

Під час обшуків у митрополита знайшли прокремлівські агітки та літературу

Митрополит однієї з Вінницьких єпархій УПЦ (МП) Іонафан (Анатолій Єлецьких), який виправдовує російську збройну агресію та закликав до зміни кордону держкордону України, постане перед судом. Йому загрожує позбавлення волі.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, докази провини голови Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області було зібрано, обвинувальний акт направлено до суду.

Згідно з матеріалами слідства, митрополит розповсюджував серед віруючих пропагандистські листівки, в яких закликав до захоплення влади. Крім того, священнослужитель також закликав зміну кордонів України. На одному із сайтів РПЦ він публікував пости на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Фото — прес-служба СБУ

За місцем проживання митрополита було проведено обшуки. Правоохоронці виявили у нього прокремлівські агітки та літературу, а також комп’ютерну техніку та телефони із доказами злочинних дій.

Фото — прес-служба СБУ

Експертиза вилучених матеріалів підтвердила факт незаконної діяльності глави Тульчинської єпархії УПЦ (МП) у Вінницькій області. Його дії кваліфіковані за чотирма статтями. Митрополиту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фото — прес-служба СБУ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що суд визначився із покаранням для ректора Почаївської семінарії УПЦ МП Йова Смакоуза. Він своєю чергою визнав свою провину та співпрацював зі слідством.