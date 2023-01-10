Укр

Митрополиту УПЦ МП грозит тюрьма: СБУ рассказала о его "подвигах"

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Митрополит Винницкой епархии УПЦ (МП) Новость обновлена 10 января 2023, 13:46
Митрополит Винницкой епархии УПЦ (МП). Фото СБУ

Во время обысков у митрополита нашли прокремлевские агитки и литературу

Митрополит одной из Винницких епархий УПЦ (МП) Ионафан (Анатолий Елецких), оправдывающий российскую вооруженную агрессию и призывавший к изменению границу госграницы Украины, предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области были собраны, обвинительный акт направлен в суд.

Согласно материалам следствия, митрополит распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призывал к захвату власти. Кроме того, священнослужитель также призывал к изменению границ Украины. На одной из сайтов РПЦ он публиковал посты в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Фото - пресс-служба СБУ

По месту жительства митрополита были проведены обыски. Правоохранители обнаружили у него прокремлевские агитки и литературу, а также компьютерную технику и телефоны с доказательствами преступных действий.

Фото - пресс-служба СБУ

Экспертиза изъятых материалов подтвердила факт незаконной деятельности главы Тульчинской епархии УПЦ (МП) в Винницкой области. Его действия квалифицированы по четырем статьям. Митрополиту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Фото - пресс-служба СБУ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что суд определился с наказанием для ректора Почаевской семинарии УПЦ МП Йова Смакоуза. Он в свою очередь признал свою вину и сотрудничал со следствием.

Теги:
#СБУ #Суд #УПЦ МП #Митрополит