Український феномен. За 10 місяців війни в країні побільшало оптимістів і поменшало фаталістів

Соціологи за результатами моніторингу настроїв суспільства виявили сплеск позитиву

Дві третини, а точніше 67,9% українців вірять в те, що протягом 2023 року життя в країні налагодиться і стане кращим, тоді як у 2021 р. кількість таких оптимістичних громадян становила лише 20%. Про це йдеться в результатах соціологічного моніторингу "Українське суспільство", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту соціології НАН України.

Крім того, за результатами моніторингу виявилося, що війна в Україні знизила так званий індекс фаталізму населення. Зокрема, у те, що свою долю не можна змінити, сьогодні вірять 35,1% опитаних респондентів проти 59,3% рік тому. А кількість людей, що не вірять у фатум, зросла з 22,7% до 40,4%.

Водночас збільшилось число громадян, які ствердно відповіли на запитання "Чи вистачає вам віри у свої сили?" — 56,4% проти торішніх 42%. Тих, хто не вірить у себе, виявилося лише 14,7%, тоді як у листопаді-2021 таких було 28,3%.

"69% респондентів сказали, що вони готові терпіти побутові проблеми і незручності, спричинені війною, стільки, скільки потрібно до самої перемоги. Тобто перемога як мотивація (як джерело очікування) є потужною силою, і ці атаки росії на інфраструктуру особливого психологічного результату не дали", — повідомив керівник соціологічного моніторингу Українське суспільство Сергій Дембіцький.

Як зазначив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха, результати опитування засвідчили, що в українському суспільстві зберігається віра в перемогу, підвищується стійкість населення при всіх негараздах і трагедіях, покращується морально-психологічна атмосфера.

"Можливо не так, як би нам бажалося, але все одно це вперше морально-психологічний стан повернувся до часу початку нашої незалежності, коли люди були дуже великими оптимістами (квітень 1992 р.), коли вони ще вірили, що ось, ми напередодні чудового стану країни після того, як вона звільнилася від радянської системи… Але разом з тим на порядок менше стало тих, хто виразно демонструє підтримку владі. Це дуже серйозна проблема і дійсно звучить попередженням владі… Тому треба бути обережними із законодавчою творчістю. Закони треба приймати такі, що потребують від нас вимоги ЄС, куди ми прагнемо потрапити якнайшвидше. І треба обережно приймати закони з різного роду обмеженнями. Наприклад про регуляцію науково-освітньої діяльності, багато було претензій до закону про забудовників, про ЗМІ", — сказав Головаха.

Дослідження проводили 19 — 25 грудня 2022 року, воно є репрезентативним, а соціологічна похибка становить 2,5%. Було опитано понад 2 тисячі респондентів.

Нагадаємо, нещодавно виявилось, що половина українців несподівано вважають, що після перемоги у війні та знищення росії наша влада має докласти максимум зусиль не для повернення громадян з-за кордону та створення робочих місць, а подолання корупції в Україні. І лише один із 40 вважає, що першочергово слід займатися розвитком зеленої енергетики.