В Україні поменшало аполітичних громадян і майже не залишилося любителів СРСР - цифри

Соціологи зафіксували черговий сплеск україноцентричної самоідентичності

Повномасштабне вторгнення росії в Україну підвищило зацікавленість громадянами політикою. Про це йдеться в результатах соціологічного моніторингу "Українське суспільство", проведеного наприкінці минулого року Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту соціології НАН України.

На питання, "Якою мірою вас цікавить політика?", 29,9% респондентів відповіли, що дуже цікавить (тоді як в листопаді 2021 р. таких громадян налічувалося всього 9,4%). Про те, що зовсім не цікавляться політикою, висловилися 9,5% опитаних (в листопаді-2021 таких респондентів було 30%).

Крім того, соціологи зафіксували зростання рівня громадянської самоідентичності. Так, на питання, "Ким ви себе в першу чергу вважаєте?", 79,7% відповіли "Громадянином України". У той час, як в листопаді-2021 таких респондентів було 62,6%. Дещо знизилась кількість людей, які до сих пір вважають себе громадянами СРСР. На відповідне питання відповіли 1,4% опитаних (в листопаді 2021 р. таких респондентів налічувалося 2,8%).

Як зазначають соціологи, показник динаміки громадянської самоідентичності наприкінці минулого року майже вдвічі перевищив значення, зафіксоване на початку 1990-х років після розпаду Радянського Союзу. Причому до війни фіксувалось дві хвилі зростання ідентичності — в 2004 та 2014 рр.

Дослідження проводили 19 — 25 грудня 2022 року, воно є репрезентативним, а соціологічна похибка становить 2,5%. Було опитано понад 2 тисячі респондентів.

Зазначимо, апологети — запальні прихильники якоїсь ідеї, напряму, вчення. Спочатку апологетами називали захисників християнського богослов'я і релігії. У переносному розумінні — беззастережні захисники і палкі прихильники певних ідейних течій або систем.

Як повідомлялося, дві третини, а точніше 67,9% українців, вірять в те, що протягом 2023 року життя в країні налагодиться і стане кращим, тоді як у 2021 р. кількість таких оптимістичних громадян становила лише 20%.

Нагадаємо, нещодавно виявилось, що половина українців несподівано вважають, що після перемоги у війні та знищення росії наша влада має докласти максимум зусиль не для повернення громадян з-за кордону та створення робочих місць, а подолання корупції в Україні. І лише один із 40 вважає, що першочергово слід займатися розвитком зеленої енергетики.