Ти де, Пузатий? Усик одним фото висміяв Тайсона Ф’юрі

Український боксер показав у якій чудовій формі знаходиться

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно зізнався, який бій найбільше переглядає. А який найбільше хоче й так зрозуміло — із Тайсоном Ф’юрі.

Раніше промоутер Усика пояснив, чому поєдинок з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі має відбутися до 4 березня. Найімовірніше, зустріч пройде у Саудівській Аравії. Хоча команда британця хотіла організувати поєдинок на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Розігріваючи інтерес до майбутнього бою, Усbк знатно потролив британського суперника. Ф’юрі постійно називає Усика несправжнім суперважковаговиком. Мовляв, він надто дрібний і худий для дивізіону. На що українець зробив кумедний запис у соцмережах.

"Середньоваговик тут! А де ти, Пузатий?" — написав Усик у Twitter. І прикріпив фото із басейну.

Наприклад, перед своїм останнім боєм з Чісорою Ф'юрі важив 121,9 кг. Вага Усика перед другим боєм з Джошуа була 100,5 кг.

Ф’юрі на 20 кг важчий за Вусіка

До речі, днями Міжнародна боксерська федерація позбавила Олександра Усика обов’язкового бою з Філіпом Хрговичем.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу. Цікаво, що дядько Ф’юрі обрав найкращого боксера України між Володимиром Кличком та Олександром Усиком.