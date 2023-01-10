Тайсон Ф’юрі назвав ім’я суперника: що тепер буде з Усиком

Британець має намір провести у 2023 році три бої

Днями Міжнародна боксерська федерація позбавила Олександра Усика обов’язкового бою з Філіпом Хрговичем. Таким чином, усі перешкоди на шляху до поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф’юрі усунуто. Хоча британець уже підшукав собі ще одного суперника.

Промоутер Ф’юрі Френк Уоррен заявив, що чемпіон WBC хоче провести цього року три поєдинки. Перший — проти чемпіона WBA, IBF та WBO Олександра Усика, а потім проти тимчасового чемпіона WBO Джо Джойса. Третій суперник не визначений, але точно не Ентоні Джошуа.

За словами Уоррена, вони вже відправили проект контракту на бій представникам Усика і хочуть організувати цей поєдинок у березні, щоб мати можливість провести ще два бої у 2023 році, пише allboxing.

"Ми відправили команді Усика проект контракту. Нам треба якнайшвидше все вирішити, тому що час працює проти нас. Я хочу, щоб бій був у березні, і Тайсон теж цього хоче. Ми просто хочемо провести бій у березні", — каже Уоррен.

Раніше промоутер Олександра Усика пояснив, чому бій із чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі має відбутися до 4 березня. Найімовірніше, поєдинок пройде в Саудівській Аравії. Хоча команда британця хотіла організувати зустріч на стадіоні "Уемблі" в Лондоні.

Нагадаємо, що в соцмережах з’явилося відео змодельованої поразки Олександра Усика. Боксера викинули за межі рингу. До речі, дядько Ф’юрі обрав найкращого боксера України між Володимиром Кличком та Олександром Усиком.