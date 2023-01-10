Тайсон Фьюри назвал имя соперника: что теперь будет с Усиком

Британец намерен провести в 2023 году три боя

На днях Международная боксерская федерация избавила Александра Усика от обязательного боя с Филипом Хрговичем. Таким образом, все препятствия на пути к поединку за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри устранены. Хотя британец уже подыскал себе еще одного соперника.

Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBC хочет провести в этом году три поединка. Первый — против чемпиона WBA, IBF и WBO Александра Усика, а затем против временного чемпиона WBO Джо Джойса. Третий соперник не определен, но точно не Энтони Джошуа.

По словам Уоррена, они уже отправили проект контракта на бой представителям Усика и хотят организовать этот поединок в марте, чтобы иметь возможность провести еще два боя в 2023 году, пишет allboxing.

"Мы отправили команде Усика проект контракта. Нам надо побыстрее все решить, потому что время работает против нас. Я хочу, чтобы бой был в марте, и Тайсон тоже этого хочет. Мы просто хотим провести бой в марте", — говорит Уоррен.

Ранее промоутер Александра Усика объяснил, почему бой c чемпионом WBC Тайсоном Фьюри должен состояться до 4 марта. Вероятней всего, поединок пройдет в Саудовской Аравии. Хотя команда британца хотела бы организовать встречу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга. Кстати, дядя Фьюри выбрал лучшего боксера Украины между Владимиром Кличко и Александром Усиком.