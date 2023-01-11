Ты где, Пузатый? Усик одним фото высмеял Тайсона Фьюри

Украинский боксер показал в какой великолепной форме находится

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно признался, какой бой больше всего пересматривает. А какой больше всего хочет и так понятно — с Тайсоном Фьюри.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему поединок c чемпионом WBC Тайсоном Фьюри должен состояться до 4 марта. Вероятней всего, встреча пройдет в Саудовской Аравии. Хотя команда британца хотела бы организовать поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Разогревая интерес к предстоящему бою, Усик знатно потроллил британского соперника. Фьюри постоянно называет Усика ненастоящим супертяжеловесом. Мол, он слишком мелкий и худой для дивизиона. На что украинец сделал забавную запись в соцсетях.

"Средневес здесь! А где ты, Пузатый?" — написал Усик в Twitter. И прикрепил фото с бассейна.

К примеру перед своим последним боем с Чисорой Фьюри весил 121,9 кг. Вес Усика перед вторым боем с Джошуа был 100,5 кг.

Фьюри на 20 кг тяжелее Усика

Кстати, на днях Международная боксерская федерация избавила Александра Усика от обязательного боя с Филипом Хрговичем.

Напомним, что в соцсетях появилось видео смоделированного поражения Александра Усика. Боксера выкинули за пределы ринга. Интересно, что дядя Фьюри выбрал лучшего боксера Украины между Владимиром Кличко и Александром Усиком.