Фиаско Московского патриархата. УПЦ МП почти осталась без прихожан - социологи

Верующие кардинально изменили свои конфессиональные взгляды менее, чем за год

В Украине за 10 месяцев войны существенно уменьшилось количество граждан, считающих себя прихожанами церквей Московского патриархата. Это следует из результатов социологического мониторинга "Украинское общество", проведенного в конце прошлого года Киевским международным институтом социологии по заказу Института социологии НАН Украины.

В частности, на вопрос, "К какой православной церкви вы себя относите?", только 6,6% респондентов ответили — "К Украинской православной церкви, но не считаю себя членом МП". В то время, как до полномасштабного вторжения россии во время прошлого опроса (ноябрь-2021) к прихожанам Московского патриархата себя причисляли 21,9% граждан.

При этом только 1,3% опрошенных четко указали, что являются прихожанами УПЦ МП.

Вместе с тем число граждан, относящих себя к Православной церкви Украины, почти за год возросло с 36,1% до 45%.

Исследование проводилось 19-25 декабря 2022 года, оно является репрезентативным, а социологическая погрешность составляет не более 2,5%. Были опрошены более 2 тысяч респондентов.

Как сообщалось, две трети, а точнее 67,9% украинцев, верят в то, что в течение 2023 года жизнь в стране наладится и станет лучше, тогда как в 2021 г. количество таких оптимистичных граждан составляло всего 20%.

Также "Телеграф" писал, что в Украине с начала полномасштабного вторжения существенно уменьшилось количество людей, которые до сих пор считают себя гражданами СССР.

Отметим, недавно оказалось, что половина украинцев неожиданно считают, что после победы в войне и уничтожения россии наша власть должна приложить максимум усилий не для возвращения граждан из-за границы и создания рабочих мест, а для преодоления коррупции в Украине. И только один из 40 считает, что в первую очередь следует заниматься развитием зеленой энергетики.