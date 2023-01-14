ПЦУ у Києво-Печерській лаврі: Єпіфаній проведе ще одну службу, названо дату

На урочистому богослужінні будуть дотримані всі обмеження воєнного часу

Святкове богослужіння на Водохрещі відбудеться в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Проведе його Митрополит Єпіфаній, як і богослужіння на Різдво, яке зібрало багато парафіян.

Про це повідомив єпископ Православної церкви України Євстратій Зоря. Відбудеться богослужіння 19 січня о 9:00 ранку.

У оголошенні сказано, що урочиста літургія з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа відбудеться наступного четверга, 19 січня. Проведе її Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський та всієї України Єпіфаній. Усі необхідні дозволи вже отримані.

"Запрошуємо українських віруючих до спільної молитви... Зазначимо, що належний дозвіл Міністерства культури та інформаційної політики України Православна Церква України отримала, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду", — повідомив Євстратій.

Почнеться служба о 09:00, а парафіян просять поставитися з розумінням до можливих труднощів. Справа в тому, що в Лаврі буде дотримано всіх заходів безпеки та ймовірних обмежень, які необхідні в період воєнного стану.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що скандальний митрополит УПЦ МП Лонгін заявив, що у церквах ПЦУ немає Божої благодаті. Він закликав віруючих приходити лише до церкви московського патріархату.