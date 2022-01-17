Купание в проруби грехи не смывает: в ПЦУ развенчали миф о популярном обряде на Крещение

Церковь отмечает, что к освященной воде нужно относиться как к святыне – почтительно, с уважением и благоговением.

В среду, 19 января, отмечается один из самых важных христианских праздников — Крещение Господне. Согласно Евангелию, в этот день 30-летний Иисус Христос окрестился в реке Иордан. Отсюда и пошла одна из главных традиций праздника — купание в освященной проруби в форме креста или круга. Многие верят, что таким образом они смывают с себя грехи, однако это не совсем так.

Православная Церковь Украины на странице в Фейсбуке развеяла этот миф, отметив, что традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов и получением особого Божьего благословения или духовного очищения.

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"Никакого церковного предписания в Украинской Церкви для погружения в зимнюю воду нет и никогда не было" — говорится в сообщении ПЦУ.

Смысл праздника и особого освящения воды состоит в том, что Иисус погрузился в воды Иордана не для очищения от личного греха, а для того, чтобы взять на себя грехи человечества, чтобы дать возможность людям через Крещение возможность обновиться и спастись. Таким образом, Господь явил свою готовность пережить все то, что переживает человек, которого он спасает.

Грехи также не "смываются" во время купания в холодной воде, ведь грех – это не внешняя проблема, а внутренняя. Для того, чтобы ее исправить, нужно сначала ее обнаружить, от всего сердца покаяться и измениться с помощью Божией и через Таинства Церкви.

В ПЦУ отмечают, что обнажение напоказ своего тела, "подогревание" спиртными напитками, ругань во время погружения в ледяную воду — это явно не "подражание" Иисусу Христу. Более того, купаться в проруби не подготовленным для этого людям – это риск для здоровья и жизни.

Ранее "Телеграф" писал, что врач-невролог Евгений Скрыпник отметил, что купание в ледяной воде бессмысленно с медицинской точки зрения. Более того, для некоторых людей такая "процедура" очень опасна для здоровья. Кому нельзя окунаться в прорубь — читайте в нашем материале.