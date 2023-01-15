Украинцев на Крещение ждет "почти африканская жара" и сильнейшая магнитная буря (расписание)

Магнитная буря продлится в течение трех дней, а тепло начнет уступать место холодам с середины последней декады

Теплые воздушные массы из Африки, о которых предупреждали синоптики, таки смогли достичь Украины, и погода с каждым днем становится все более "комфортной".

"В Украину идёт потепление... Во всех областях страны ожидается превышение температурного фона относительно средних многолетних показателей", — пишет синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, в воскресенье, 15 января, ожидается небольшой снег в восточной части Украины, днём также начнутся осадки преимущественно в виде дождя на крайнем западе страны. На остальной территории без существенных осадков. В центральных и южных областях туманы, видимость местами будет снижена до 200 – 500 метров. На дорогах северной и восточной части гололедица. Температура воздуха сегодня днем достигнет значений -2…+3 °С, в Крыму и на крайнем западе до +5 °С.

Примерно такие же показатели приводят и специалисты Укргидрометцентра.

При этом "государственные синоптики" также предупреждают о том, что 15 января в Украине, кроме северных и восточных областей возможен туман, видимость снизится до 200-500 м при первом, желтом уровне опасности.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", — считают в ведомстве.

О том, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, рассказывают сайты погоды.

Так, эксперты GisMeteo предполагают, что завтра станет чуть теплее, а своего пика "африканская жара зимой" достигнет аккурат на Крещение – 18 января. Явление, конечно, невиданное для наших широт, и вряд ли кто из украинцев может вспомнить нечто подобное. К сожалению, уже с 24 января ожидается "плавный спуск" погодных условий к небольшим минусам.

Мнение коллег о "жаре" и последующих за ней холодах разделяют и специалисты сайта "Метеопрог".

В свою очередь, на Meteo.UA считают, что в 20-х числах января можно ждать едва ли не минус десяти градусов мороза.

Интересно, что 18 января помимо аномального тепла еще одним "сюрпризом" станет начало сильной магнитной бури, которая продлится в течение трех дней.

К счастью, о том, как уберечься в эти дни, "Телеграф" уже рассказывал в своем материале.