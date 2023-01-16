Когда Крещение в 2023 году: дата, запреты и обычаи праздника

Это очень важный праздник, который богат различными традициями и запретами

Пока церкви в Украине еще не перешли на новый календарь, традиционно в январе будет отмечаться еще один важнейший христианский праздник, входящий в число главных двенадцати событий, — Крещение Господне. Это очень важный день, приуроченный к крещению Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем.

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается праздник Водокрещи, а также о главных традициях и основных запретах этого дня. Что можно и нельзя делать на Крещение — читайте далее.

Крещение Господне: дата праздника в 2023 году

Традиционно для православных, которые пользуются юлианским календарем, Крещение Господне отмечается 19 января 2023 года, тогда как приверженцы григорианского календаря отметили праздник еще 6-го числа.

Крещение Господне: главные традиции

В этот период верующие наделяют воду уникальными чудодейственными свойствами. Считается, что она способна лечить людей физически и духовно, не портиться и ее можно хранить целый год. Также, отсюда и пришла традиция купания в проруби на Крещение. Верующие считают, что таким образом можно очиститься от грехов, однако ранее ПЦУ уже развеяла этот миф.

В освященную купель следует окунаться три раза, со словами: "Во имя Отца, Сына и Святого Духа"

Помимо этого, в Крещенский Сочельник, который отмечается 18 января, важно придерживаться строгого поста. А это значит, что ужин в это время должен быть постным и безалкогольным. И по традиции, на столе должна быть кутья.

Что нельзя делать на Крещение Господне:

нельзя плакать,

нельзя жадничать, особенно набирая освященную воду,

нельзя ни с кем ссориться,

категорические запрещено жаловаться, клеветать и сплетничать,

нельзя разбавлять освященную воду,

категорически запрещено ругаться,

перед купанием в проруби запрещено пить алкоголь,

нельзя стирать, убирать, шить и вязать.

Напомним, в 2023 году впервые в истории глава ПЦУ митрополит Епифаний проведет крещенскую молитву в Киево-Печерской лавре. Сообщается, что все меры безопасности и ограничения, которые необходимы в период военного положения, будут соблюдены.