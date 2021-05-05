Не отбрасывает тень и лицо восковой фигуры: последние фото Путина озадачили сеть

Фотографии с посещения президента России Владимира Путина богослужения в храме Христа Спасителя в Москве, показались странными из-за отсутствия тени от стоящего в церкви российского гаранта.

На этот момент обратил внимание журналист Артемий Троицкий на своей странице в Twitter.

"Два варианта одного официального фото (с недавней Пасхи). На картинке слева Путин НЕ ОТБРАСЫВАЕТ ТЕНЬ. Вопрос: где фотошоп и зачем? То, что он УПЫРЬ, и так хорошо известно", - подписал он коллаж из двух снимков Путина, где на одном хозяин Кремля отбрасывает тень, а на другом – нет.

Два варианта одного официального фото (с недавней Пасхи). На картинке слева Путин НЕ ОТБРАСЫВАЕТ ТЕНЬ. Вопрос: где фотошоп и зачем? То, что он УПЫРЬ, и так хорошо известно. pic.twitter.com/HlQhMfR441 — Артемий Троицкий (@aktroitsky) May 5, 2021

"Парадокс в том, что у Собянина ещё желтая полоска в ногах. Возможно это просто фотомонтаж. Плешивый боится. Впопыхах все делали. Тени нет, полоску не убрали. Очередной провал спецслужб", "Главное на обоих снимках лицо - совершенно мертвая маска", "Может это восковая фигура?", "Обе фотошоп. Сначала Путина вклеили, а тень забыли. Потом тень добавили", - гадают в сети.

Как сообщал "Телеграф", в сети в последнее время бурно обсуждают состояние президента РФ, - ранее во время встречи с исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным, Путин практически не шевелил правой рукой, из-за чего в сети появились догадки, что он мог перенести инсульт.

Вскоре после этого Путин съездил в Нижегородскую область в город Саров, где уже активно двигал правой рукой и пренебрегал правилами противоэпидемической защиты.