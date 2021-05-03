Скачать
Понедельник, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу
Долгожданное событие: какие возможности открывает перед Украиной визит Зеленского в Польшу
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
К Пасхе в разы упали масштабы тестирования на COVID, но количество тяжелых больных все равно впечатляет
Коронавирус изменился: врач-инфекционист назвала главный источник распространения нового штамма
Коронавирус изменился: врач-инфекционист назвала главный источник распространения нового штамма
Дело рук спецслужб Путина? Закарпатье переполошили провокационные листовки с угрозами (фото)
Дело рук спецслужб Путина? Закарпатье переполошили провокационные листовки с угрозами (фото)

Боящийся народа Путин в бронежилете и "сатанисты" из Минобороны: фото празднования Пасхи в РФ насмешили сеть

Боящийся народа Путин в бронежилете и "сатанисты" из Минобороны: фото празднования Пасхи в РФ насмешили сеть
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф

В праздник Пасхи в воскресенье, 2 мая, президент России Владимир Путин побывал на богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

В сети тут же стали обсуждать появление Путина в храме, учитывая тот факт, что в 2020 году Путин не присутствовал на пасхальном богослужении, хотя встречать Пасху в этом месте можно считать некой традицией российского гаранта.

"В церковь в бронежилете ходить – это уже край, конечно", - комментируют фото Путина из храма пользователи, указав на довольно странный вид его торса.

"А поворачиваться к иконе спиной – бохульство", "А вот эти желтенькие полоски на ковре - это что за метки?", "Что бы картинка хорошая вышла, а не бросалось, что он ростом 162", "Вот вам метки, броники, а присмотритесь, сзади мужик с пилой нарисован, тоже свой, пилит", "На бога надейся, а бронежилет в храм все же надень", "Там скорее накладной пресс, чтобы показать как он могуч", "Боится народа - это хорошо. Пускай боится", - пишут в сети.

Путин в храме

Путин в храме

Путин в храме

Также пользователи не удержались от комментариев, глядя на фото "богослужения в Храме Минобороны РФ".

"Преисподняя на земле... Похоже на оккультное место однако, жертвенник и чувствуется сатанинский размах", "Сатанистьі", "Языческое скапище, чертог", "Зловонный запах серы, забитого туалета и разлагающейся плоти", - комментируют пользователи.

Пасха-2021 в России

Пасха-2021 в России

Пасха 2021 в России

Отметим, в 2019 году Владимир Путин был в храме Христа Спасителя вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его супругой Светланой.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети смеялись из-за того, что группа "Любэ" приедет в оккупированный Донецк 11 мая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 286

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Фото, Пасха, Пасха 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Паски" из хлеба и "шашлык" из куриных лап: шахтеры из "ДНР" поделились фото своих праздничных столов
02 Толпа на толпу: на Пасху в Одессе подростки устроили массовую драку, четверо в больнице (видео)
03 В Одессе предложили заменить русскоязычный гимн - Труханов дал ответ
04 Есть возможность обыграть агрессора: Кравчук высказал желание встретиться с Путиным
05 Сегодня Землю накроет солнечным штормом: каких последствий ожидать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Оторвало два пальца: опасные пасхальные игры закончились печально для ребенка на Харьковщине
Оторвало два пальца: опасные пасхальные игры закончились печально для ребенка на Харьковщине
Как будто немцы бомбили: видео с &quot;дырявой&quot; дорогой в Одессе разозлило сеть
Как будто немцы бомбили: видео с "дырявой" дорогой в Одессе разозлило сеть
&quot;Посейдон, это ты?!&quot; Экстремальный любитель моря в Одессе повеселил сеть (видео)
"Посейдон, это ты?!" Экстремальный любитель моря в Одессе повеселил сеть (видео)
&quot;Этот парень переступил черту&quot;: принц Уильям может больше не протянуть руку помощи своему брату
"Этот парень переступил черту": принц Уильям может больше не протянуть руку помощи своему брату
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь