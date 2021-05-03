Боящийся народа Путин в бронежилете и "сатанисты" из Минобороны: фото празднования Пасхи в РФ насмешили сеть

В праздник Пасхи в воскресенье, 2 мая, президент России Владимир Путин побывал на богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.

В сети тут же стали обсуждать появление Путина в храме, учитывая тот факт, что в 2020 году Путин не присутствовал на пасхальном богослужении, хотя встречать Пасху в этом месте можно считать некой традицией российского гаранта.

"В церковь в бронежилете ходить – это уже край, конечно", - комментируют фото Путина из храма пользователи, указав на довольно странный вид его торса.

В церковь в бронежилете ходить – это уже край, конечно pic.twitter.com/aikLuqEPod — Пынька (@VVPynka) May 2, 2021

"А поворачиваться к иконе спиной – бохульство", "А вот эти желтенькие полоски на ковре - это что за метки?", "Что бы картинка хорошая вышла, а не бросалось, что он ростом 162", "Вот вам метки, броники, а присмотритесь, сзади мужик с пилой нарисован, тоже свой, пилит", "На бога надейся, а бронежилет в храм все же надень", "Там скорее накладной пресс, чтобы показать как он могуч", "Боится народа - это хорошо. Пускай боится", - пишут в сети.

Также пользователи не удержались от комментариев, глядя на фото "богослужения в Храме Минобороны РФ".

Мордор в одной фотографии. На снимке “богослужение в Храме Минобороны РФ".

Следующий прорыв - человеческие жертвоприношения божеству войны и залитый кровью алтарь? Я правильно понимаю? pic.twitter.com/k8xwsmJPhX — Մιtαuskαs (@A_Vit_) May 2, 2021

"Преисподняя на земле... Похоже на оккультное место однако, жертвенник и чувствуется сатанинский размах", "Сатанистьі", "Языческое скапище, чертог", "Зловонный запах серы, забитого туалета и разлагающейся плоти", - комментируют пользователи.

Отметим, в 2019 году Владимир Путин был в храме Христа Спасителя вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и его супругой Светланой.

Как сообщал "Телеграф", ранее в сети смеялись из-за того, что группа "Любэ" приедет в оккупированный Донецк 11 мая.