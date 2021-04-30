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"Завидуйте, бандеровцы". Любимая группа Путина собралась к оккупантам Донецка

"Завидуйте, бандеровцы". Любимая группа Путина собралась к оккупантам Донецка
23:27 Пт, 30 Апрель 2021 Телеграф

Советская и российская рок-группа "Любэ" объявила о намерении приехать на "День республики" террористов "ДНР" в оккупированный Донецк 11 мая. Сеть насмешила такая новость.

Об этом 30 апреля в Твиттере сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"Вот это удача! Завидуйте, бандеровцы", — написал он.

В своем после он также выложил скриншот новости о намерении музыкальной группы, "одной из любимых групп президента России", - Любэ, приехать.

 

Пользователи сети не могли оставить без внимания данную новость.

"Тем временем у бандеровцев...", - написал пользователь Грегор и показал группы, которые приедут в Украину в ближайшее время.

группа

группа музыка

муз група

музыка

"Не "Любэ", конечно, но тоже неплохо", — добавил Грегор.

скрин

скриншот

Многие шутили и иронизировали по данному поводу.

комент

Отметим, Любэ это рок-группа, основанная еще в 1989 году композитором Игорем Матвиенко, лидером и солистом которой является Николай Расторгуев.

Напомним, что ранее на оккупированных территориях Донбасса так называемый глава администрации Тельмановского района (подконтрольная "ДНР" часть Донецкой области) Александр Спинул, в рамках помощи инвалидам, подарил жительнице села Шевченко USB-флешку.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Донецк, Донбасс, Владимир Путин, Концерты, ДНР, Любэ.
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