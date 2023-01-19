Слабость ПВО, смерть путина и намеки Шольцу: топ-5 тезисов из выступления Зеленского в Давосе

Украинский лидер отметил, что мир должен помочь нашему государству победить агрессора и вернуть мир

Швейцарский Давос всего на несколько дней – с 16 по 20 января – стал одним из самых политических городов мира. Именно здесь проходит Международный экономический форум, на котором огромное внимание уделяется и Украине. В четверг, 19 января, на специальном мероприятии "Украинский завтрак" к собранию обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил о событиях на фронте, необходимости дополнительной поддержки от иностранных партнеров, а также ответил заинтересованным лицам относительно переговоров с Москвой.

"Телеграф" собрал несколько главных тезисов из речи главы государства, направленных на западных политиков. Далее – прямая речь Зеленского.

О необходимости предоставления оружия Западу

Мы разговаривали много раз, десятки раз, сотни раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного миллиметра, того или иного оружия, которое непосредственно влияло на прочность наших людей. Мы не можем выезжать только на мотивированности и морали, нет. Это просто слова, просто риторика.

Нужны артиллерия, снаряды, о дефиците которых я сказал. Необходимы системы, которые смогут работать на большую дистанцию. Мы не говорим о россии, но мы говорим о временно оккупированных украинских территориях, откуда летят ракеты, например, Херсонская область.

Вакцина против российской тирании известна. Есть письмо, где сказано, что нам нужно. Просто помогите. Без диалога.

О необычном отказе Германии предоставить танки

Есть такие моменты, когда не нужно сомневаться или не нужно сравнивать. Если ты говоришь, например, я дам танки, если кто-то другой тоже даст танки [речь о позиции канцлера Германии Олафа Шольца относительно предоставления Украине тяжелого вооружения — "Телеграф"]. Я мощный в Европе, если кто-то вне Европы тоже поможет. Мне кажется, что это не слишком правильная стратегия. Это то же самое, если бы мы граждане Украины, государства в которой больше 100 национальностей и десятки меньшинств, вдруг военные начали говорить – этих мы защищаем, а этих мы не защищаем. Мы все граждане Украины, сегодня защищающие европейцев и все их ценности. Поэтому не может быть сегментированной помощи или избирательности укрепления нашей армии.

О новых атаках россиян

Первоочередная задача — защищать наши слабые места, куда бьет враг. ПВО — это слабое место, по нам бьют иранские дроны. Уже не десятки, а сотни. Сейчас россия готовится применить еще один пакет. Я не знаю, на сколько дней, недель, месяцев они хотят растянуть это, однако мы можем все это отражать.

Об уходе Крыма

Наша цель — деоккупировать наши территории. Крым — наша земля, это наши горы и наше море. Дайте нам ваше оружие и мы вернем нашу землю. У россии есть еще возможность выйти из этой территории.

Никто не говорит, что можно вернуть отношения, но они могут сохранить жизнь их людей. Это их будущее. Пропасть между нами глубокая, но они ее вырыли. Именно путин стоит с лопатой. И останется с этой лопатой в истории.

О переговорах с путиным

Я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент россии, который иногда появляется на хромакее, это он и есть. Я не совсем понимаю, что он жив, или это он принимает решение или кто там принимает решение. Что за круг людей? У меня нет такой информации.

Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Когда мы говорим "мирные переговоры" — я не совсем понимаю с кем.

Мы три года делали все, чтобы попытаться дипломатией освободить наши земли. Кто-то не хотел, кто-то не имел времени, кто-то слал условия. Их было много и все с центром в Москве.