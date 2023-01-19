"Я не уверен": Зеленский назвал неожиданную причину отказа от переговоров с путиным

Украинский лидер сейчас не понимает, с кем ему придется вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается возвращаться в переговорный процесс с российским диктатором владимиром путиным, потому что не уверен, что лидер рф до сих пор жив.

Об этом украинский гарант заявил в четверг, 19 января, в своем выступлении на украинском завтраке на форуме в Давосе, отметив, что совершенно не понимает, как можно было обещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в соседнее государство. По мнению Зеленского, когда говорят о "мирных переговорах", он хотел бы хотя бы четко понимать — с кем.

"Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент россии, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он жив, принимает ли он решения, или принимает кто-то решения. Что это за круг людей? У меня нет никакой информации", — объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина делала все, чтобы освободить свои территории дипломатией, а мирные переговоры – это еще не мир.

Напомним, что ранее Зеленский отмечал, что страна-агрессор для начала должна публично признать свою вину за вторжение и все военные преступления, и только после этого украинская сторона готова будет подумать о возвращении к переговорам с россиянами.