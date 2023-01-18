Це не вирішальна фаза війни: експерт пояснив, чому зарано радіти новинам з фронту

Поки давати чіткі прогнози щодо розвитку подій на фронті зарано

Російсько-українська війна зараз триває на виснаження, тому говорити про те, що поточна фаза стане вирішальною, поки зарано. Давати більш реальні оцінки ситуації на фронті можна буде вже після весняної чи літньої кампанії, до якої готуються Збройні сили України.

Таку інформацію у коментарі для OBOZREVATEL озвучив військовий експерт Михайло Жирохов, коментуючи слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який заявив, що зараз у російсько-українській війні відбувається вирішальна фаза. На думку експерта, поки так думати підстав, на жаль, немає.

"Звичайно, Столтенберг має більше інформації, але щодо того, що війна ось-ось закінчиться, – я не думаю, що це відповідає дійсності. Підстав говорити про це я особисто не бачу", — пояснив він.

За словами Жирохова, зараз українська армія не проводить наступальних операцій, вони можуть розпочатися не раніше, аніж за кілька місяців. Тобто не раніше весни, а то й літа 2023 року. Саме ця кампанія в подальшому покаже, як надалі розвиватиметься війна в Україні.

"Тому тільки за результатами весняної чи літньої кампанії буде зрозуміло, що саме відбувається – чи то закінчення війни, чи то її продовження, чи то перехід в іншу фазу. Наприклад, війна на виснаження, що ми бачимо зараз", – наголосив Жирохов.

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