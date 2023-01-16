Возможное наступление россии: генерал СБУ назвал четыре опасных направления

Россия хочет отрезать Украину от Черного моря

Відставний генерал СБУ Віктор Ягун розповів, що росія, як і раніше, прагне захопити Україну. Окупанти, ймовірно, готують наступ за чотирма напрямками.

Своєю думкою він поділився в ефірі телеканалу FREEДOМ. За словами генерала, путін хоче відрізати Україну від Чорного моря.

Перший та основний напрямок росіян – це Білорусь. Окупанти можуть піти на захід України, прорвавши кордон у Рівненській та Волинській областях. У такому разі вони намагатимуться відрізати постачання озброєння із Заходу в Україну.

Другий напрямок – північний схід України. Росіяни можуть знову спробувати наступати в районі між Сумами та Харковом. Ворог спробує відокремити Харків від основної частини України, захопивши не лише місто, а й усю область.

Третій напрямок — Луганська область, але шанси малі. Зараз на цьому напрямі зібрано велике угруповання ЗСУ, яке успішно стримує ворога. Але окупанти можуть перекинути в цей регіон резерви, щоб посилити позиції та спробувати просунутися.

І четвертий напрямок – південь України. Генерела СБУ розповів, що росіяни створили певне угруповання військ для того, щоб можливо наступати у бік Запоріжжя. Також окупанти не відмовилися від свого наміру відрізати Україну від Чорного моря, тому їх цікавлять і Херсон, і Миколаїв, і Одеса.

"Якийсь напрям буде взятий за основний. Це тактика, яку використала Червона армія у Другій світовій війні. Тому я не думаю, що вони відмовляться від такої можливості. Тобто вони можуть спробувати продавити оборону України в чотирьох місцях і подивитися, що краще піде, і одночасно посилювати якийсь один напрямок", — припустив Ягун.

Також він додав, що якщо командуванню Сил оборони України вдасться вгадати напрямок головного удару, то армія зможе не лише вистояти, а й переламати ситуацію на свою користь. ЗСУ зуміють контратакувати і розпочати свій наступ на тому напрямку, де росіяни були менш готові або зібрали найменшу кількість військ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, генерал ВСУ розповів, якою буде наступна мета після Донбасу. Окупанти намагатимуться захопити лівий берег Запорізької області.