Генерал ЗСУ назвав мету окупантів після захоплення Донбасу

У кремлі хочуть довести чисельність армії до 1,5 млн "багнетів", каже Олексій Громов

Російські окупанти активізували спроби із захоплення всієї території Донецької області, щоб потім перейти до окупації поки вільної від ворога частини Запорізької області.

Про це на брифінгу заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

"Прогнозується, що в найближчий час противник буде намагатися вийти на адміністративні кордони Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", — розповів речник українського командування.

За його словами, Генштаб також прогнозує, що окупанти продовжать завдавати ракетних ударів по критичній інфраструктурі по всій Україні.

Генерал також розповів, що для захоплення України кремль почав масштабне реформування збройних сил: армію збільшать до 1,5 мільйона "багнетів" і буде сформовано як мінімум 20 нових дивізій. На думку українського Генштабу, це вказує на наміри кремля перейти до довготривалого протистояння та зайнятися підготовкою до масштабних бойових дій.

"Головною метою противника залишається захоплення всієї території нашої країни і знищення державності України", – резюмував Громов.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у путіна полишили надії знову захопити Херсон, такий висновок зробила агенція Bloomberg.