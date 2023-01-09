У путіна полишили надії знову захопити Херсон

Херсон став єдиним обласним центром, який під час свого повномасштабного вторгнення змогла захопити рф

Найвище керівництво російської федерації, ймовірно, попрощалося із мріями повторно захопити Херсон, який систематично піддається потужним атакам. Це місто стало єдиним обласним центром, який спромоглася окупувати ворожа армія під час свого повномасштабного вторгнення.

Таку особливість видання moscow times помітило у матеріалі Bloomberg, яке пише про те, що замість того, аби облаштовувати міста, готуючись до повернення евакуйованих місцевих жителів, тутешня влада займається виділенням коштів на переселення 100 тисяч осіб до росії. Відповідне доручення ще у грудні видав російський прем'єр михайло мішустін.

Також зазначається, що загальна вартість переселення може сягнути 175 мільярдів рублів з бюджету на 2023 рік, дефіцит якого, за проєктом Мінфіну, складатиме близько 3 трильйонів рублів.

Крім того, херсонці, котрі виїхали до росії, нібито отримуватимуть від влади одноразові виплати у 100 тисяч рублів, а також сертифікати на житло на території росії.

Джерела повідомляють, що наприкінці грудня кількість осіб, які подали заявки на отримання таких сертифікатів збільшилася до 11,4 тисячі осіб. Водночас з початку повномасштабного російського вторгнення з Херсонщини до рф було вивезено приблизно 70 тисяч українців.

Варто нагадати, що російська армія окупувала Херсон ще у перші тижні війни. Однак вже за місяць після того, як президент володимир путін підписав закон щодо анексії чотирьох областей України, "друга армія світу" вимушено втекла з обласного центру на лівий берег Дніпра.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія в агонії обстрілює деокупований Херсон, завдаючи ударів по центру міста та вбиваючи мирних цивільних громадян.