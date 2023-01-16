Возможное наступление россии: генерал СБУ назвал четыре опасных направления

Россия хочет отрезать Украину от Черного моря

Отставной генерал СБУ Виктор Ягун рассказал, что россия по-прежнему жаждет захватить Украину. Оккупанты, вероятно, готовят наступление по четырем направлениям.

Своим мнением он поделился в эфире телеканала FREEДОМ. По словам генерала, путин хочет отрезать Украину от Черного моря.

Первое и основное направление россиян — это Беларусь. Оккупанты могут пойти на запад Украины, прорвав границу в Ровенской и Волынской областях. В таком случае они попытаются отрезать поставки вооружения с Запада в Украину.

Второе направление — северо-восток Украины. Россияне могут снова попытаться наступать в районе между Сумами и Харьковом. Враг попытается отделить Харьков от основной части Украины, захватив не только город, но и всю область.

Третье направление — Луганская область, но шансы малы. Сейчас на этом направлении собрана большая группировка ВСУ, которая успешно сдерживает врага. Но оккупанты могут перекинуть в этот регион резервы, чтобы усилить позиции и попытаться продвинуться.

И четвертое направление — юг Украины. Генерела СБУ рассказал, что россияне создали определенную группировку войск для того, чтобы, возможно, наступать в сторону Запорожья. Также оккупанты не отказались от своего намерения отрезать Украину от Черного моря, поэтому их интересуют и Херсон, и Николаев, и Одесса.

"Какое-то направление будет взято за основное. Это тактика, которую использовала Красная армия во Второй мировой войне. Поэтому я не думаю, что они откажутся от такой возможности. То есть они могут попытаться продавить оборону Украины в четырех местах и посмотреть, что лучше пойдет, и одновременно усиливать какое-то одно направление", — предположил Ягун.

Также он добавил, что если командованию Сил обороны Украины удастся угадать направление главного удара, то армия сможет не только выстоять, но и переломить ситуацию в свою пользу. ВСУ сумеют контратаковать и начать свое наступление на том направлении, где россияне были менее готовы или собрали наименьшее количество войск.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, генерал ВСУ рассказал, какой будет следующая целью после Донбасса. Оккупанты попытаются захватить левый берег Запорожской области.