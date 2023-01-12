Генерал ВСУ назвал цель оккупантов после захвата Донбасса

В кремле хотят довести численность армии до 1,5 млн "штыков", говорит Алексей Громов

Российские оккупанты активизировали попытки по захвату всей территории Донецкой области, чтобы затем перейти к оккупации пока свободной от врага части Запорожской области.

Об этом на брифинге заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

"Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области", — рассказал представитель украинского командования.

По его словам, Генштаб также прогнозирует, что оккупанты продолжат наносить ракетные удары по критической инфраструктуре по всей Украине.

Генерал также рассказал, что для захвата Украины кремль начал масштабное реформирование вооруженных сил: армию увеличат до 1,5 миллиона "штыков" и будут сформированы как минимум 20 новых дивизий. По мнению украинского Генштаба, это указывает на намерение кремля перейти к длительному противостоянию и заняться подготовкой к масштабным боевым действиям.

"Главной целью противника остается захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины", – резюмировал Громов.

Напомним, "Телеграф" писал, что у путина оставили надежды снова захватить Херсон, такой вывод сделало агентство Bloomberg.