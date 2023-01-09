У путина расстались с надеждой снова захватить Херсон

Херсон стал единственным областным центром, который во время своего полномасштабного вторжения смогла захватить рф

Высшее руководство российской федерации, вероятно, попрощалось с мечтами повторно захватить Херсон, систематически подверженный мощным атакам. Этот город стал единственным областным центром, который смогла оккупировать вражеская армия во время своего полномасштабного вторжения.

Такую особенность издание moscow times заметило в материале Bloomberg, которое пишет о том, что вместо обустройства города и подготовки к возвращению эвакуированных местных жителей, здешние власти занимаются выделением средств на переселение 100 тысяч человек в россию. Соответствующее поручение еще в декабре издал российский премьер михаил мишустин.

Также отмечается, что общая стоимость переселения может составить 175 миллиардов рублей из бюджета на 2023 год, дефицит которого, по проекту Минфина, составит около 3 триллионов рублей.

Кроме того, выехавшие в россию херсонцы якобы будут получать от власти единовременные выплаты в 100 тысяч рублей, а также сертификаты на жилье на территории рф.

Источники сообщают, что в конце декабря количество подавших заявки на получение таких сертификатов увеличилось до 11,4 тысячи человек. В то же время с начала полномасштабного российского вторжения из Херсона в россию было вывезено примерно 70 тысяч украинцев.

Следует напомнить, что российская армия оккупировала Херсон еще в первые недели войны. Однако уже через месяц после того, как президент Владимир Путин подписал закон об аннексии четырех областей Украины, "вторая армия мира" вынужденно сбежала из областного центра на левый берег Днепра.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российская армия в агонии обстреливает деоккупированный Херсон, нанося удары по центру города и убивая мирных гражданских граждан.